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«Норникель» проводит открытую встречу «Рынок ИБ глазами заказчика: поиск эффективного партнерства»

31 октября 2023 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» проводит открытую встречу «Рынок ИБ глазами заказчика: поиск эффективного партнерства».

К участию приглашаются представители компаний-вендоров и интеграторов в сфере информационной безопасности.

В рамках программы запланирована презентация функции информационной безопасности «Норникель», обсуждение подходов и требований к продуктам и услугам в сфере ИБ. Руководители по направлениям работы функции ИБ «Норникеля» ответят на вопросы участников. В планах синхронизировать ожидания заказчика и предложения рынка, наметить возможные векторы развития партнерств.

Также в рамках встречи состоится Панельная дискуссия на тему «Опережающее развитие ИБ как результат эффективного взаимодействия заказчиков и поставщиков» с участием лидеров мнений в области информационной безопасности.

Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии и присоединиться к диалогу.

Ждем вас 31.10.2023 по адресу Кутузовский просп., 2/1с1, Radisson Collection Hotel, 2 эт., Конференц-зал. Начало в 11:00.

В случае заинтересованности, просьба сообщить о возможности участия в мероприятии представителей вашей компании в срок до 20.10.2023 по адресу: AleshinaMO@nornik.ru (Контактное лицо по организационным вопросам – Мария Алешина).

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