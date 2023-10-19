Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта»

Система резервного копирования, восстановления и защиты данных на базе «Кибер бэкапа» развернута в независимом российском медиахолдинге ООО «Медиа1-менеджмент». Это позволило компании перейти с зарубежного ПО на российское импортонезависимое ИТ-решение. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

В структуру активов холдинга «Медиа1» входят федеральные телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и «Солнце» и ГК «Выбери радио», объединяющая обширную сеть радиостанций.

Весной 2022 г. ООО «Медиа1-менеджмент» столкнулось с необходимостью замены программного обеспечения от западных разработчиков на независимые отечественные ИТ-решения. Медиахолдингу пришлось перестраивать ИТ-стратегию и внедрять новые корпоративные цифровые продукты, среди них — система резервного копирования и восстановления данных, необходимая для защиты данных всей ИТ-инфраструктуры холдинга. Необходимо было в очень ограниченное время найти полноценную альтернативу используемой ранее СРК, разработчик которой ушел с отечественного рынка.

«Нашей ИТ-команде в очень сжатые сроки предстояло найти и внедрить конкурентоспособное отечественное решение для резервного копирования — полностью независимое, актуальное, надежное, защищённое от уязвимостей», — сказал ИТ-директор ООО «Медиа1-менеджмент» Валерий Лисица.

Технических требований к ПО было достаточно много. Новая СРК должна была поддерживать работу с ленточными накопителями и библиотеками, защищать виртуальные машины, документы, базы данных, быть универсальной, надежной. ИТ-команда медиахолдинга планировала выстроить процесс резервного копирования на новой СРК и сделать его максимально автоматизированным. Кроме того, от софта требовалась способность работать с большими объемами данных при высоких нагрузках.

Проанализировав все представленные на рынке предложения, специалисты ИТ-департамента «Медиа1» остановили свой выбор на флагманском решении компании «Киберпротект» — «Кибер бэкап» в расширенной редакции.

Новый программный продукт инженеры ИТ-службы медиахолдинга внедрили за три месяца. Подробной документации к ПО, предоставленной разработчиком, и периодического обращения в службу поддержки компании «Киберпротект» оказалось вполне достаточно для самостоятельного внедрения СРК. Сейчас «Кибер бэкап» защищает более 80 Тб данных холдинга.

«"Кибер бэкап" — универсальная система с высоким уровнем совместимости с многочисленными ОС, платформами виртуализации, СУБД и приложениями, простым и дружелюбным интерфейсом. Работать с ней способен не только профессиональный сисадмин, но и любой продвинутый пользователь. Управлять софтом можно через удобную централизованную веб-консоль. Кроме надежности СРК, для нас важно и то, что ее работа даже в аварийных ситуациях требует минимум времени и внимания со стороны пользователя. Автоматические резервные копии помогают защищать все данные без вмешательства в рабочие процессы», — сказал ИТ-директор холдинга «Медиа1» Валерий Лисица.