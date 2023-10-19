«Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге»

В особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан ФАУ «РосдорНИИ» и компания «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика») создали интеллектуальную дорожную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное и эффективное движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в условиях реального транспортного потока на автомобильных дорогах общего пользования. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны на пилотной зоне станут основой стандартов для развития инфраструктуры ИТС и автономного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «Телематики».

В особой экономической зоне «Алабуга» будут тестироваться высокоавтоматизированные транспортные средства различных производителей. Общая длина маршрута составит 11,2 км. В ОЭЗ «Алабуга» будет отрабатываться взаимодействие ВАТС с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и динамической цифровой картой дорожного движения, которые позволят получать информацию о трафике, метеоусловиях, дорожно-транспортных происшествиях и других дорожных инцидентах на протяжении всей трассы. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура будет получать данные о движении автономного транспорта, тем самым обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на улично-дорожной сети.

«Результаты, полученные в ходе экспериментов в пилотной зоне «Алабуга», позволят создать научно-методическую и нормативно-техническую базы для реализации положений комплекса мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования ВАТС без присутствия инженера-испытателя в салоне автомобиля», — сказал Антон Журавлев, заместитель генерального директора ФАУ «РосдорНИИ».

«Комплекс интеллектуальных транспортных решений, реализуемый в Республике Татарстан в ОЭЗ «Алабуга» позволит приблизить будущее автономных автономных автомобилей. Тестирование ВАТС в условиях реального транспортного потока поможет не только улучшить функциональные и технические характеристики автономных транспортных средств, но и определить по результатам проводимых экспериментов оптимальные технологии ИТС, в том числе обеспечивающие безопасное использование ВАТС на дорогах общего пользования», — сказал Марсель Нигметзянов, заместитель генерального директора концерна «Телематика».

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«Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика») — высокотехнологичная российская компания, реализующая проекты национального масштаба по разработке, интеграции и эксплуатации комплексных интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Компания является вендором и предлагает собственные технические решения в транспортной отрасли — от специальных табло и знаков переменной информации, комплексов фотовидеофиксации, системы распознавания инцидентов, мониторинга транспортных потоков и транспортной аналитики, автоматической системы весогабаритного контроля до безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток». В числе ключевых компетенций «Казань-Телематика» — проектирование и создание географически распределенных ИТС: управления дорожным движением, систем платности, весогабаритного, стационарного, мобильного контроля, подсчета осей и классификации транспортных средств, распознавания инцидентов, фотовидеофиксации и транспортной аналитики.

Концерн «Телематика» — разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.

ФАУ «РосдорНИИ» — подведомственное учреждение Федерального дорожного агентства, научно-исследовательский дорожный институт с 12 филиалами по всей стране. «РосдорНИИ» участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по ряду актуальных направлений и проводит научное сопровождение федеральных и региональных программ России по развитию дорожной деятельности.