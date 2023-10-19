Фронтовые письма, старинные фотографии и книги оцифруют на «Эларскан»

В Зырянский краеведческий музей Томской области поставлен «Эларскан» А2-400Р для оцифровки особо ценных коллекций из основного и научно-вспомогательного фонда. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Зырянский краеведческий музей был открыт 25 декабря 2009 г., сегодня здесь находится шесть выставочных залов, 25 постоянных экспозиций. В основу экспозиций положена этнографическая коллекция, собранная в селах района. На территории музея находится музейный комплекс «PROдом», реализованный в рамках Губернаторского проекта «Музей – точка роста», уникальные экспозиции под открытым небом «Музей за окном», бревенчатый срубный дом, отражающий быт крестьян начала 20 века «Дом сибиряка», выращиваются зерновые культуры и лен.

Основной фонд музея - 5,5 тыс. единиц хранения, вспомогательный фонд – 3139 единиц хранения. В целях развития социального и культурно-познавательного туризма разработан и реализуется туристический маршрут «Земля Зырянская». В 2023 г. музей получил более 5 млн руб. на оснащение оборудованием, относящимся к непосредственной деятельности муниципальных музеев, в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на 2022-2024 гг. На новом отечественном планетарном сканере «Эларскан» А2-400Р планируется оцифровать старинные, в том числе церковные, книги, старинные фотографии, фронтовые письма времен Великой Отечественной войны, поврежденные архивные документы, коллекции нумизматики и т.п.

Фото: Элар Фронтовые письма, старинные фотографии и книги оцифруют на «Эларскан»

«В музее хранится более 100 писем подлинных фронтовых писем воинов-земляков, наших односельчан, - сказала хранитель фондов Марина Марьенкова. - Содержание писем позволяют пережить реальные события войны, восстановить подлинную картину сражений, проследить фронтовой путь воинов-земляков. Через письма можно представить, как воевали советские солдаты, чем жили, что помогало им устоять перед врагом и защитить свою Родину, свою семью».

В музее отмечают, что письма фронтовиков являются ценными экспонатами, имеют огромную историческую значимость для исследовательской, краеведческой деятельности музея.

«Письма хранятся в особых условиях, без проникновения солнечного света и перепадов температуры. Но, вполне естественно, что с течением времени бумага становится ветхой, на некоторых экземплярах сложно разобрать слова. Письма необходимо оцифровывать для дальнейшей работы с фондами, для формирования экспозиций и выставок», - сказала Марина Марьенкова.

Новый сканер «Эларскан» А2-400Р позволит бережно и в высоком разрешении сканировать разные виды сшитых и расшитых оригиналов формата до А2, используя автоматическую настройку на различные по толщине и фактуре документы. V-образная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, позволяя сканировать оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг. С помощью встроенного ПО «Эларскан» позволяет обрабатывать полученные изображения и сохранять их в память сканера, на внешний USB-носитель. Сканеры «Эларскан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

Полученные цифровые копии будут использоваться для регистрации основного фонда музея в государственном каталоге музейного фонда России; в исследовательской и краеведческой работе музея, для создания выставок и экспозиций.