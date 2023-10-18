В НИУ «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора для предотвращения аварийных ситуаций

Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали отечественный цифровой двойник турбогенератора, предназначенный для определения повреждений на ранней стадии развития и предупреждения аварийных ситуаций.

Цифровой двойник создан с помощью компьютерного моделирования в EasyMAG3D - отечественной программе для анализа электромагнитных полей, которая разработана и применяется в НИУ «МЭИ». Разработка позволяет воспроизводить состояние турбогенератора в любых режимах работы, в том числе аварийных. Об этом CNews сообщили представители НИУ «МЭИ».

«Одной из важнейших целей для нас на данный момент является снабжение отечественной энергетики современными технологиями, способными обеспечить технологический суверенитет и безопасность страны. В рамках реализации программы научных исследований «Приоритет 2030: технологии будущего» в НИУ «МЭИ» ведутся работы по созданию цифровых двойников крупных турбогенераторов – преобразователей энергии, установленных на атомных и теплоэлектростанциях для генерации электрической энергии»,  отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Техническое состояние турбогенераторов во многом определяет надежность электрической сети, поэтому его контролю необходимо особое внимание. Для эффективного контроля могут быть использованы интеллектуальные системы мониторинга, использующие искусственный интеллект. Однако для их корректной работы требуются данные о параметрах турбогенератора в широком диапазоне рабочих режимов, в том числе с наличием повреждений. Снять такие данные с эксплуатируемого оборудования невозможно. Поэтому информация, полученная с помощью цифрового двойника, незаменима для обучения искусственных нейронных сетей.

Платформа разработана учеными кафедры электромеханики, электрических и электронных аппаратов НИУ «МЭИ» под руководством доцента кафедры электромеханики, электрических и электронных аппаратов Екатерины Курбатовой.

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Цифровые двойники – копии реального оборудования в цифровом пространстве, представляющем собой виртуальную энергосистему или ее участки. Они являются ключевым элементом цифровизации энергетических систем, направленной на автоматизацию процессов генерации, передачи и потребления электроэнергии.

НИУ «МЭИ» — российский вуз области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования России. НИУ «МЭИ» располагает материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, учебную ТЭЦ, научно-техническую библиотеку, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 тыс. студентов и аспирантов.