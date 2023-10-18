Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта

Команда экспертов Rubytech при поддержке партнёра IT_One анонсировала запуск масштабного обновления сайта-витрины референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта. Теперь пользователям доступен аналитический инструмент, который позволяет создавать модели ИТ-инфраструктуры на базе выбранных классов продуктов с учётом всех значимых критериев, особенностей и ограничений.

Референсная модель импортозамещенного ИТ-ландшафта — масштабная аналитическая разработка Rubytech, предназначенная для решения задач импортонезависимости в сфере ИТ, которые по-прежнему не теряют своей актуальности для коммерческих и государственных компаний России. Обновлённая версия включает в себя не только коллекцию программных и аппаратных продуктов, но и слой прикладного ПО и решений. Важным компонентом референсной модели также является подборка продуктов Open Source и разработок из дружественных стран, доступных для использования на территории нашей страны.

Сегодня витрина референсной модели содержит 9 сегментов ИТ-ландшафта, 82 класса решений, свыше 350 продуктов и разработок и доступна на сайте model.rubytech.ru.

Продукты в модели структурированы и ранжированы в соответствии с методологическими разработками экспертов Rubytech — метамоделью референсного (базового) ИТ‑ландшафта организации и системой балльной оценки. Интегральная оценка продуктов произведена на основе данных из открытых источников; сведений и технических характеристик, предоставленных производителями; результатов внутренних проектов тестирования, применяемых в компаниях Rubytech и IT_One. Обновление референсной модели ИТ-ландшафта производится на ежеквартальной основе командой экспертов, которая насчитывает не менее 40 профессионалов-практиков.

Дмитрий Басистый, директор департамента стратегии и развития Rubytech: «Уход крупнейших иностранных вендоров с российского рынка после событий февраля 2022 года спровоцировал острую нехватку ИТ-оборудования и стал мощным импульсом для развития локальных производителей. Сегодня в ответ на запросы рынка начинают появляться отечественные разработки, претендующие на то, чтобы полностью заменить зарубежное оборудование и ПО.

Чтобы нарисовать объективную картину рынка отечественных решений, применимых для создания и развития ИТ-инфраструктуры, компания Rubytech еще в ноябре 2021 года приступила к созданию своей референсной модели. Используя ее, можно оперативно анализировать текущее состояние ИТ-инфраструктуры, осуществлять подбор доступных решений и формировать комплексные предложения по дальнейшему технологическому развитию организации в соответствии с потребностями и спецификой бизнеса.

Мы видим дальнейшее развитие референсной модели не только в увеличении числа доступных пользователям сайта-витрины аналитических инструментов и добавлении средств моделирования, но и в формировании вокруг нее заинтересованного сообщества, состоящего из экспертов производителей, интеграторов, заказчиков, регуляторов, совместные усилия которых помогут увеличить ее общественную пользу».

В новой версии сайта-витрины применён принципиально новый подход к визуализации сегментов классов продуктов. Также разработана и внедрена новая функция «Решения», которая помогает сконфигурировать работоспособную ИТ-архитектуру из различных классов продуктов в соответствии с запросом пользователя.

Благодаря партнёрству с ГК Luxms и IT_One, витрина 2.0 дополнилась расширенными карточками продуктов, которые предоставляют пользователям широкий спектр информативных визуальных инструментов, а также помогают быстро и корректно интерпретировать полученные данные. Эти карточки были созданы на основе платформы бизнес-аналитики Luxms BI.

Кроме того, обновлённая витрина обогатилась расширенными инструментами аналитики, такими как: Руби-квадрант и Тепловая карта, визуализация которых на сайте также реализована на основе продукта Luxms BI.

Руби-квадрант класса демонстрирует, как располагаются продукты внутри своего класса в рамках сформированной оценки в координатах специфических и общих критериев. Диаметр круга показывает величину бизнес-оценки. Таким образом, Руби-квадрант помогает лучше понять детали интегрированной оценки продуктов относительно других представителей класса.

Тепловые карты сегментов показывают общую картину в отдельном сегменте референсной модели: в каждом классе продуктов, составляющих сегмент, отображается средняя оценка, которая формируется на основе оценок всех продуктов класса.

Компания Rubytech планирует активно развивать витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта, наполняя её объективными и актуальными данными о продуктах, и приглашает отечественных производителей ПО и оборудования присоединиться к её дальнейшему совершенствованию.