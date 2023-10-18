«Код Безопасности» и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимости своих решений для усиления кибербезопасности

Компании НТЦ ИТ РОСА и «Код Безопасности» в рамках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов на совместимость. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Разработчики подтвердили корректность работы средств криптографической защиты информации «Континент АП» версии 4 с ОС «РОСА кобальт рабочая станция» версии 7.9, а также программы доверенной визуализации и подписи «Jinn Client» версии 2 с операционными системами «РОСА кобальт рабочая станция» версии 7.9, «Сервер» и «РОСА барий». СКЗИ «Континент АП» — клиентское приложение, предназначенное для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных персональных компьютеров и смартфонов сотрудников. ПАК «Jinn Client» — средство создания электронной подписи и доверенной визуализации документов.

«РОСА кобальт» — универсальная операционная система, которая бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом RHEL 7. Она подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем, как Red Hat Enterprise Linux и CentOS. Сертифицирована ФСТЭК России №4039 по 4 уровню доверия: «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ)».

Совместимость ОС «РОСА кобальт» и СКЗИ «Континент АП» обеспечивает надежный и удобный доступ к данным с сохранением их конфиденциальности и целостности.

«РОСА барий» — дистрибутив в линейке операционных систем, созданных на базе платформы ROSA 2021.1. На этой платформе уже созданы серверная и десктопная ОС «РОСА хром» для коммерческого использования, «РОСА фреш» для дома и «РОСА мобайл» для мобильных телефонов. «РОСА барий» выпускается как дистрибутив для самостоятельной установки на флеш-накопитель, так и как решение в виде предустановленного дистрибутива на токене.

Live-дистрибутив «РОСА барий» на токене предназначен для безопасного удаленного доступа к рабочей среде. Это полноценная и более удобная альтернатива служебным ноутбукам с необходимым набором программ и средств защиты данных. Решение может использовать электронные идентификаторы, обеспечивая компаниям надежный и удобный доступ к данным, сохраняя их конфиденциальность и целостность. Дистрибутив легко загружается на ПК или ноутбук пользователя с внешнего носителя. ОС устанавливается на защищенное USB-устройство (токен) для безопасного удаленного доступа и работы в привычной рабочей среде. Обеспечив совместимость своих продуктов, «Код Безопасности» и НТЦ ИТ РОСА улучшают доступность и простоту внедрения своих решений для различных компаний, позволяя им эффективно бороться с киберугрозами и защищать данные.

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НТЦ ИТ РОСА (научно-технический центр информационных технологий «РОСА») — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА хром», «РОСА фреш», «РОСА барий», «РОСА кобальт» и «РОСА мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

«Код Безопасности» — российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации.