CloudMTS начал бесплатно переводить своих клиентов с Microsoft Exchange в отечественные корпоративные сервисы

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщает о том, что предложил своим клиентам возможность бесплатно перенести данные с корпоративной почты Microsoft Exchange в отечественные сервисы для совместной работы, размещенные в облаке МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Клиентам компании доступно единое корпоративное пространство для хранения и обмена файлами – «Диск CloudMTS», облачный сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мойофис» – «Офис CloudMTS», решение для офисной работы через единый веб-интерфейс «Офис лайт CloudMTS», а также сервис корпоративной почты.

При переносе все данные, находящиеся в корпоративной почте и файловом хранилище клиентов, будут сохранены. Миграция возможна как с Microsoft Exchange, развернутого в российском облаке, так и с почтовых сервисов, находящихся на зарубежных серверах. Специалисты CloudMTS помогут провести миграцию, а также интегрируют решения с ресурсами заказчика. Провайдер полностью берет на себя обслуживание и поддержку продукта.

В зависимости от услуги сервисы могут предоставляться как в формате публичной инсталляции в облаке, так и в формате частной инсталляции – под каждого клиента разворачивается отдельный экземпляр сервиса.

«Мы видим растущий интерес к российскому программному обеспечению для офисной работы. И инструменты для совместной работы пользователей являются одними из важнейших подобных сервисов. Все больше наших клиентов обращаются к нам с просьбой перевести их данные в наши решения для совместной офисной работы. Инициатива с бесплатным переносом облегчает для компаний этот путь, и мы надеемся, что благодаря ей еще больше наших клиентов смогут получить доступ к надежным отечественным сервисам для совместной работы», - отметила директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.