В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга

«Яндекс карты» добавили трехмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Объемные изображения зданий и памятников позволят увидеть привычные места с новых ракурсов или познакомиться с городами, рассмотрев достопримечательности в деталях. Об этом CNews сообщили представители компании «Яндекс».

В Москве можно рассмотреть, например, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, ГЭС-2, собор Василия Блаженного, Большой театр, Останкинскую башню, главное здание МГУ. Всего около двух десятков достопримечательностей.

Среди 3D-моделей в Петербурге — Эрмитаж, музей истории и Петропавловская крепость, Александровская и две Ростральные колонны, храм Воскресения Христова, Исаакиевский и Казанский соборы, крейсер «Аврора».

Все объекты детально проработаны: видны основные особенности архитектуры, цвета и тени. Вокруг них «растут» объемные деревья, размер и расположение которых соответствуют действительности. Для максимальной реалистичности при переключении на ночную тему у зданий появляется подсветка, как это происходит в настоящем городе с наступлением ночи.

Чтобы увидеть трехмерную модель в приложении, достаточно найти объект на карте и приблизить его. А чтобы рассмотреть его не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану. Так же двумя пальцами можно вращать карту, чтобы рассмотреть модель со всех сторон.