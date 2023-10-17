«Компьютерные технологии» запускают аутсорсинг информационной безопасности в партнерстве с «Серчинформ»

В сентябре 2023 г. компания «КТ» и разработчик средств информационной безопасности «Серчинформ» заключили договор о сотрудничестве. Специалисты интегратора прошли обучение и теперь компания будет оказывать услуги аутсорсинга информационной безопасности. ИБ-аутсорсинг — это сервис информационной безопасности по подписке, в рамках которого клиент получает полную защиту от внутренних угроз: утечек данных, мошенничеств, нарушений регламента и пр. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

«КТ» — ИТ-компания, которая предлагает услуги по продаже и обслуживанию программ «1С», а также внедрение решений по автоматизации бизнеса и комплексную поддержку ИТ-инфраструктуры организации. Компания расширила портфель услуг и теперь поможет заказчикам с защитой конфиденциальных данных, выявлением и предотвращением мошенничества, мониторингом продуктивность персонала и прогнозированием ИБ-рисков.

«В “КТ” мы всегда стремимся соответствовать нашей миссии — дать возможность клиентам достигать новых высот в бизнесе, не отвлекаясь на решение ИТ-задач. Мы активно помогаем более 300 компаниям делать их работу эффективной. Для этого постоянно ищем новые средства и оптимальные решения с учетом бюджета клиентов. В последнее время все больше заказчиков обращаются к нам с вопросами по информационной безопасности. Одним из ответов стало заключение партнерства с компанией «Серчинформ». В рамках сотрудничества мы сможем предоставить нашим клиентам сервис, полностью соответствующий их запросам и бюджету», — сказал Юрий Красовский, генеральный директор компании «КТ».

Услуга ИБ-аутсорсинга реализуется в рамках франшизы «Серчинформ», которую ИБ-вендор запустил в июне этого года. Это первая франшиза в области информационной безопасности в России. Вендор за два месяца обучил и сертифицировал аналитиков и sales-менеджеров компании «КТ». Каждый ИБ-аналитик сможет одновременно вести до 4 организаций: мониторить ситуацию, выявлять угрозы, реагировать на них, расследовать инциденты и предоставлять заказчику регулярные отчеты.

«Наши клиенты — это в том числе небольшие компании, которые не могут позволить себе держать в штате отдельного специалиста по информационной безопасности, а тем более приобрести и обслуживать DLP-систему. Обычно контролем персонала в таких организациях занимается сам собственник или генеральный директор. Аутсорсинг ИБ позволит освободить время на другие задачи для развития бизнеса, а сбор и анализ данных мы берем на себя. ИБ-аналитик настраивает систему индивидуально под нужды заказчика, опираясь на отрасль и специфику компании», — сказал Павел Карасев, бизнес-партнер.

«Для нас важно, чтобы компании малого и среднего бизнеса получали должную защиту. Поэтому наши партнеры проходят основательное обучение и подтверждают свои знания на экзамене. У нас довольно большой опыт в направлении аутсорсинга — порядка 200 компаний воспользовались нашим сервисом ИБ с момента его запуска. И все свои практические знания мы передаем партнерам. Сотрудники “КТ” успешно прошли курс и получили сертификаты. Теперь аналитики компании могут работать с клиентами. Со своей стороны мы будем помогать партнеру в продвижении услуги и дальнейшей работе с заказчиками, включая расследование инцидентов», — сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «Серчинформ» Елена Гавриленко.

54% российских компаний отмечают дефицит кадров на рынке информационной безопасности. Компания «КТ» поможет малым и средним организациям закрыть вопрос с ИБ без больших временных и финансовых трат на поиск и обучение специалистов, настройку системы. Используя защиту «под ключ», компании смогут перенаправить силы на работу с другими направлениями бизнеса.

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«Серчинформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Клиенты – более 4 тыс. компаний по всей России и в более 20 стран мира.

«КТ» — российская компания в сфере информационной безопасности.