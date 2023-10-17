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ГК «Алкор био» продолжает автоматизацию производства

В середине октября в Группе компаний «Алкор био», в лаборатории по выпуску ПЦР наборов, заработала новая производственная линия: оборудование для наполнения и укупорки пробирок типа эппендорф. Машина компании Shanghai Kinbio Tech Co. Ltd предназначена для производства транспортных сред и лизирующих буферов для ПЦР наборов. Об этом CNews сообщили представители «Алкор био».

Собственные инвестиции ГК «Алкор био» в новое оборудование составили порядка 2 млн руб. Автоматизация процесса наполнения и укупорки пробирок типа эппендорф позволила существенно увеличить производительность труда на данном участке: мощность линии составляет 45 штук/мин, обслуживают машину два сотрудника (против пяти при ручном выполнении этих работ).

Напомним, что это не первое дорогостоящее приобретение «Алкор био» в 2023 г. В феврале на предприятии была открыта новая биохимическая лаборатория производственных задач, в ее строительство и оснащение было инвестировано более 26 млн руб., из них 24 млн руб. были потрачены на закупку дорогостоящего высокотехнологичного лабораторного оборудования. А в августе в группе формирования наборов ГК «Алкор био» в работу была запущена новая машина для этикетирования флаконов: современная машина ROTA RE 100 производства Германии обошлась предприятию в 20 млн руб., ее производительность по этикетированию — шесть тыс. флаконов в час. При этом новое оборудование способно этикетировать флаконы четырех форматов: на 3 мл, на 20, на 50 и на 100 мл.

Автоматизация и модернизация производства и лабораторий в ГК «Алкор био» будет продолжена.

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