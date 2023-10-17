Девелоперская компания Murad Buildings цифровизировала работу колл-центра с помощью платформы резидента «Сколково»

Девелоперская компания Murad Buildings увеличила процент продаж и пропускную способность колл-центра после цифровизации отдела с помощью платформы резидента «Сколково» Profitbase. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Раньше система взаимодействия девелопера с клиентами приводила к дублированию заявок из-за неавтоматизированной программы. Поэтому профили клиентов в системе создавались столько раз, сколько было звонков.

Ручное выявление и устранение дублирований заявок занимало рабочее время менеджеров и создавало путаницу при подсчетах вознаграждений за отработанные заявки. Отчетность также страдала, но уже из-за нехватки инструментов для сбора статистики.

Чтобы решить эту задачу, Murad Buildings внедрили цифровую платформу резидента «Сколково» Profitbase — Profitbase CRM на базе amoCRM. Платформа устраняет дубли автоматически, либо обращает на это внимание сотрудников. Также платформа позволяет сотруднику сверяться с шахматкой объекта, добавлять помещение в сделку и бронировать его напрямую либо через согласование,

Цифровая платформа Profitbase CRM встроилась в бизнес-процессы колл-центра девелопера. Использование сервиса позволило девелоперской компании повысить прибыль компании, эффективность обслуживания клиентов и автоматизировать отчетность.

«Мы стали получать заявки с сайта сразу. Дубли исчезли, как и путаница с распределением вознаграждений менеджеров. Кроме того увеличился процент продаж», — сказала Малика Шакирова, супервайзер колл-центра Murad Buildings.

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Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 г. Сервисы Profitbase используют сотни застройщиков России и 12 стран мира.