«Уралхим» построил защищенное «облако» корпоративной связи на базе TrueConf Enterprise

АО «ОХК «Уралхим», российский производитель минеральных удобрений, провел цифровизацию корпоративного общения с помощью российской платформы TrueConf Enterprise. В результате компания запустила собственное облако ВКС для совместной работы, в котором проводится более 10 тыс. онлайн-встреч и совещаний каждый месяц. Об этом CNews соообщили представители TrueConf.

С целью упростить передачу корпоративной информации и ускорить принятие решений перед «Уралхимом» стояла задача обеспечить сотрудников сервисом для внутренних и внешних переговоров, совещаний, обучения персонала, а также для проведения мероприятий в гибридном и онлайн-форматах.

Учитывая общий курс «Уралхима» на использование отечественных технологий, ИТ-департамент искал российское ВКС-решение, способное удовлетворить всем требованиям к качеству и защищенности связи. В результате было развернуто решение TrueConf Enterprise, на базе которого компания создала собственное «облако ВКС», независимое от внешних факторов и зарубежных поставщиков. Полное управление ВКС-системой TrueConf Enterprise осуществляют специалисты «Уралхима», а данные хранятся и обрабатываются на выделенном аппаратном обеспечении.

Для повышения уровня безопасности корпоративных коммуникаций TrueConf Enterprise был также интегрирован с DLP-системой предотвращения утечек данных. Интеграция позволяет отслеживать и блокировать передачу конфиденциальной информации при общении в групповых и личных беседах в корпоративном мессенджере TrueConf. Помимо интеграции с DLP-системой TrueConf Enterprise интегрировали с SIP-телефонией, что позволяет быстро подключать к конференциям сотрудников, не имеющих возможности выступить по ВКС.

На устройства сотрудников были установлены приложения TrueConf для всех популярных операционных систем — Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Для совместной работы сотрудники используют встроенный мессенджер с синхронизацией на всех устройствах, адресную книгу, планировщик онлайн-встреч, а также обмен файлами, показ экрана, запись и другие функции.

Итоговая ВКС-сеть позволила объединить все структурные подразделения «Уралхима» — к системе подключили более 3 тыс. сотрудников. Ежедневно на платформе происходит более 350 конференций и осуществляется до 1,5 тыс. видеозвонков. Мероприятия в «Уралхиме» проводятся как полностью в онлайн-режиме, так и в гибридном формате — в них принимают участие одновременно до 500 участников.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи. Решения полностью совместимы с существующим оборудованием, не требуют вложений в инфраструктуру и не создают рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».