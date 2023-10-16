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Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS

Управляющая организация «Юни премиум», входящая в ГК «Юнисервис», выбрала ИТ- компанию Ujin, разработчика платформы для умных зданий Ujin OS, в качестве технологического партнера для создания единой цифровой среды жилого комплекса премиум-класса «Вишневый сад». Об этом CNews сообщили представители Ujin.

УО «Юни премиум» специализируется на комплексном управлении жилыми объектами недвижимости — от ввода в эксплуатацию объектов нового строительства, инженерной и технической эксплуатации зданий, взаимодействия с органами городской власти и ресурсоснабжающими компаниями до благоустройства прилегающей территории, предоставления клининговых услуг и организации праздничных мероприятий. Создание единой цифровой среды для ЖК «Вишневый сад» на платформе Ujin OS обеспечивает резидентам возможность пользоваться сервисами умного жилого комплекса через мобильное приложение.

Разработчик Ujin и УО «Юни премиум» в сжатые сроки дооборудовали объект и перевели жителей из одного приложения поставщика, который ушел с объекта, на платформу Ujin. В приложении уже запущены сервисы на базе смарт-инфраструктуры жилого комплекса. Резиденты могут просматривать видео с камер наблюдения, оплачивать квитанции за коммунальные услуги, заказывать гостевые пропуска, получать актуальные новости о жизни комплекса и отправлять заявки в управляющую организацию на проведение ремонтно-восстановительных работ, а также оформлять дополнительные услуги. Реализована система распознавания номеров, включая доступ гостей через заказанный в мобильном приложении пропуск. Также была проведена интеграция системы заявок Ujin с CRM-системой ГК «Юнисервис».

«Сложно представить современный мир без гаджетов. Поэтому мы внедряем в работу нашей управляющей организации актуальные цифровые проекты для удобства и комфорта жителей. Совместная работа с разработчиком Ujin позволяет воплотить смелые идеи в реальность и выйти на новый уровень предоставления услуг в сфере ЖКХ», — сказал генеральный директор ГК «Юнисервис» Виталий Симак.

«Мы уже несколько лет плотно сотрудничаем с ГК «Юнисервис», вместе реализуем и поддерживаем проекты умных жилых комплексов, как новостроек от девелоперов, так и уже построенных и заселенных домов. ЖК «Вишневый сад» — еще один пример успешного проекта, в котором внедрили цифровые сервисы на этапе эксплуатации. Сегодня такие прогрессивные управляющие организации, как «Юни премиум», делают выбор в пользу качественного сервиса, создания комфортных условий для проживания и предоставления современных востребованных услуг. Цифровизация дает возможность это реализовать», — сказала директор Ujin Светлана Перминова.

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Комплекс «Вишневый сад» — элитный жилой проект на территории киностудии «Мосфильм», восемь гектаров собственной благоустроенной территории и сотни гектаров зелени вокруг. Проект — AB Development.

IT-компания Ujin (ООО «Юникорн») — более 8 лет разрабатывает программное обеспечение — платформу для создания умных зданий — и объединяет решения и сервисы для интеллектуальных систем жилых многоквартирных домов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Также Ujin является российским производителем умной радиоэлектроники для автоматизации помещений.

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