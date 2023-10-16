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Компания Pro32 готовится представить на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус

Компания Pro32, российский поставщик софтверных решений и сервисов, скоро представит в России и странах СНГ новую версию антивируса — свой флагманский продукт. Антивирус Pro32 обеспечивает централизованное управление и защиту необходимых элементов сетевого окружения для среднего и крупного бизнеса, а также домашних пользователей. Об этом CNews сообщили представители Pro32.

Антивирус Pro32 создан на базе технологий международной компании К7 Computing с 30-летним опытом работы и адаптирован под нужды российского рынка.

«Продажи российского софта растут ежегодно и 2023 г. не станет исключением. Антивирусные решения являются одним из драйверов этого роста. Современные антивирусные решения должны эффективно купировать многочисленные новые киберугрозы и риски. Именно этого ожидает бизнес от комплексных решений. Поэтому мы постоянно совершенствуем свои антивирусные решения, опираясь на актуальные запросы бизнеса и обратную связь наших пользователей», — сказал Руслан Сулейманов, стратегический директор по ИТ, продуктам и сервисам компании Pro32.

В новой версии антивируса Pro32 появится ряд существенных дополнений: клиент для Linux; оптимизация механизмов интеграции с SIEM; улучшенная система логирования; улучшенная работа с MS Active Directory; отсутствие конфликтов со сторонним ПО; более гибкое лицензирование; полностью обновленный интерфейс.

Антивирус Pro32 решает несколько ключевых задач — защищает сетевой периметр компании, файловые сервера и рабочие станции, позволяет настроить политики использования интернета на рабочих станциях сотрудников, существенно снижает риски потери данных, остановки работы, угрозу репутационных рисков. К тому же, новая версия продукта не требует дополнительных мощностей, благодаря низкой нагрузке на компьютеры и серверы устанавливается и настраивается за считанные часы не прерывая работу сотрудников.

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Pro32 — российская компания, с 18-летним опытом работы в международном бизнесе и имеющая обширную имеет экспертизу в разработке и продаже ПО, располагает региональной сетью из 3 тыс. партнёров в 11 странах.

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