«К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК)

«К2тех» выполнил проект по импортозамещению программной инфраструктуры в Федеральном Центре Компетенций. За три месяца специалисты «К2тех» заместили продукты экосистемы Microsoft на отечественные и Open Source решения в двух офисах ФЦК в Москве, которые насчитывают несколько сотен рабочих мест. Миграция на импортонезависимое ПО снизила риски отказа работоспособности ИТ-инфраструктуры и утечек данных. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» — оператор национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий. Организация нацелена на улучшение качества отечественных товаров и услуг, а также на повышение уровня конкурентоспособности экономики России. Исторически программная инфраструктура ФЦК была построена на продуктах экосистемы Microsoft.

После возникновения у заказчиков трудностей при продлении техподдержки и лицензий задача замены иностранного ПО стала особенно актуальна. Специалисты «К2тех» выполнили проект по импортозамещению Microsoft в двух московских офисах ФЦК. В рамках проекта команда провела аудит текущей ИТ-архитектуры, спроектировала целевую схему на базе отечественных и Open Source решений, после чего за три месяца осуществила миграцию на новое импортонезависимое ПО.

«Задача ФЦК в рамках национального проекта – помочь бизнесу и производству повысить производительность труда, основываясь на имеющейся материально-технической базе, совершенствуя бизнес-процессы и внедряя новые успешные практики управления. Мы создаем культуру высокой производительности и эффективности среди организаций в каждом регионе России. Чтобы сфокусироваться на достижении стратегических целей и исключить риски санкционного давления, ФЦК была необходима импортонезависимая ИТ-инфраструктура. Эксперты «К2тех» спроектировали ее на основе лучших программных продуктов и в ходе проекта помогли команде ИТ ФЦК с адаптацией сотрудников к новым решениям», — отметил начальник управления информационных технологий ФЦК Константин Крылатов.

Альтернативой Microsoft Exchange была выбрана почтовая система CommuniGate Pro. Доступ к ней пользователи могут получить через веб-интерфейс или клиент Samoware, установленный взамен MS Outlook на рабочих местах. В процессе миграции команда «К2тех» перенесла из исходной системы в целевую все почтовые данные, календари и контакты сотрудников. Для внешних звонков CommuniGate Pro была интегрирована с существующей телефонной станцией Asterisk.

В рамках замещения продуктов MS Word, Excel и PowerPoint специалисты «К2тех» внедрили офисный пакет «Мойофис». Для совместной работы с документами, а также их хранения и обмена с другими пользователями «Мойофис документы» был интегрирован с Open Source продуктом Nextcloud. ИТ-эксперты настроили инструментарий Nextcloud так, чтобы платформа давала возможность проведения видеоконференцсвязи на 50+ пользователей. Комплекс решений был развернут в отказоустойчивой конфигурации на 17 виртуальных серверах.

Чтобы обеспечить дополнительные меры по информационной безопасности систем в облачной инфраструктуре ФЦК, специалисты «К2тех» внедрили российский программный комплекс «Средства виртуализации “Брест”» на базе защищенной ОС Astra Linux редакции «Смоленск». В ходе проекта ИТ-специалисты мигрировали с платформы MS Hyper-V на ПК СВ «Брест» несколько десятков виртуальных машин (ВМ). Для резервного копирования ВМ и данных был выбран продукт «Кибер бэкап».

«В проекте с ФЦК нам было важно обеспечить стабильную, бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры компании, а также безопасность систем и данных. Команда «К2тех» подошла к проекту импортозамещения комплексно, выполнив полный цикл работ. Чтобы облегчить процесс адаптации к новым решениям, мы провели обучение для сотрудников ФЦК и разработали полный комплект документации с учетом требований ГОСТ 34 серии» — сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2тех» Алексей Зотов.

«Важно отметить, что представители крупных компаний привыкли строить инфраструктуру сразу на экосистемах по умолчанию совместимых продуктов. И Microsoft — это как раз один из ярких примеров. Однако на сегодня далеко не все российские вендоры сумели развить подобные экосистемы. Поэтому в проекте импортозамещения программной инфраструктуры в ФЦК мы уделили отдельное внимание этапам тестирования продуктов и проверки возможностей их интеграции между собой», — отметил эксперт направления инфраструктурных решений «К2тех» Владимир Сергеев.

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Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» — оператор национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий. Организация создана 18 декабря 2017 г. по решению президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. ФЦК реализует проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков; создание экосистемы для запуска цепной реакции роста производительности в организациях, в регионе и в стране в целом.

«К2тех» — компания в сферах системной интеграции, разработке программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.