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Исследование IBS: более 70% российских компаний планируют перейти с SAP

Более 70% российских компаний, использующих программное обеспечение SAP, планируют заменить решения вендора импортонезависимыми аналогами, свидетельствуют данные исследования, проведенного группой компаний IBS. При этом 42% опрошенных отметили, что уже начали миграцию на импортонезависимые решения, в то время как 28% только изучают возможные альтернативы. Еще треть участников опроса пока не готова отказаться от ПО SAP. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Компании отметили, что после прекращения поддержки систем иностранными вендорами столкнулись с непониманием, чем заменить иностранное ПО (66%), и ощутили проблему с обновлениями (19%). При этом 63% опрошенных компаний удалось быстро адаптироваться. В частности, если раньше поддержкой от производителей ПО пользовались 47% клиентов (еще 32% прибегали к помощи ИТ-сервисных компаний, а 21% имели собственные группы поддержки), то на данный момент 65% заказчиков перешли на поддержку систем аутсорсерами, а 35% решают эту задачу собственными силами.

«Несмотря на возросшую потребность в переходе с систем иностранных вендоров на импортонезависимые решения, часть компаний не готовы отказаться от решений, например SAP, поскольку их внедрение потребовало от заказчиков существенных затрат. Именно такие клиенты обеспечивают рост спроса на поддержку, который мы начали ощущать еще в начале 2023 года. Примечательно, что 56% респондентов отметили сокращение затрат на поддержку информационных систем. В первую очередь это связано с тем, что раньше заказчикам приходилось ежегодно платить десятки, а иногда и сотни миллионов рублей вендорам. После того как они покинули страну, лицензионные договоры перестали действовать. А поддержка у ИТ-сервисных компаний строится по другому принципу, что позволяет сократить издержки на аутсорсинг», — сказал руководитель дирекции продаж IBS Василий Саутин.

Компания SAP объявила о прекращении поддержки своих систем на территории России в начале сентября 2023 г. При этом о решении покинуть территорию страны вендор заявлял еще в марте 2022 г. Частично или полностью покинули отечественный рынок также Oracle, Microsoft, Atlassian и др.

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Компания IBS — решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.

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