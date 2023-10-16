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ГК «А101» роботизирует процесс привлечения подрядчиков на стройку

ГК «А101» запускает новую роботизированную систему привлечения подрядчиков. Она будет в автоматическом режиме отслеживать активность потенциальных партнеров на открытых тендерных площадках и приглашать их на Электронную торговую площадку (ЭТП) Группы для участия в тендерах. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101».

«За предыдущие пять лет среднее число участников тендеров Группы увеличилось на 15%. При этом только за девять месяцев 2023 г. в тендерах участвовали уже более 1,5 тыс. потенциальных подрядчиков. Цифровизация их привлечения, как представляется, приведет к дальнейшему росту числа участников тендеров, что хорошо скажется на конкуренции», - сказал директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин.

Он добавил, что собственная ЭТП за счет прозрачности и интуитивного интерфейса достигла обьема торгов более 20 млрд руб. в год.

«Удобство использования, отсутствие задвоения информации и хорошая конкурентная среда позволяет нам выбирать наиболее оптимальные условия и одновременно оптимизировать расходы. Так, в 2023 г. экономия от средней цены тендера составила 11%», - подчеркнул эксперт ГК «А101».

В целом, по словам Алексея Сложеникина, такие инструменты цифровых коммуникаций, как личный кабинет подрядчика (ЛКП) способствует ускорению документооборота и опосредованно даже может повлиять на скорость строительства объектов и передачи их собственникам

«На сегодняшний день свой личный кабинет есть у 96% подрядчиков, с которыми мы работаем в Москве, а теперь он используется и в рамках наших объектов в Ленинградской области», - сказал Алексей Сложеникин.

В частности, по его словам, ЛКП используется передачи подрядчику рабочей документации - этот процесс сокращен с одного рабочего дня до пяти секунд. Процедура обеспечения подрядчиков необходимыми материалами, включая заказ, проведение тендера и номинирование поставщиков, для некоторых материалов, в том числе бетона и арматуры, сокращена с нескольких недель до четырех дней.

«ЛКП также помогает ускорить процедуру передачи новых квартир и коммерческих помещений их собственникам за счет совершенствования процедуры рекламации. Только за счет более оперативной фиксации и передачи замечаний собственников нам удалось сократить время из устранения на 15%», - отметил Алексей Сложеникин.

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ГК «А101» — российский девелопер, входит в перечень системообразующих предприятий России.

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