CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения
|

Девелопер «НИКС» автоматизировал работу отдела продаж с помощью двух российских решений

Стремительный рост компании и увеличение объемов продаж привели «НИКС» к внедрению Profitbase и «Битрикс24» для автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Раньше три сотрудника обрабатывали около 3 тыс. заявок в месяц. Функцию колл-центра, менеджера и регистратора сделки совмещал один человек. Елизавета Кайа, руководитель отдела продаж СК «НИКС» отмечает, что данная схема работы была неэффективна и компания теряла клиентов.

В результате интеграции Profitbase и «Битрикс24» «НИКС» получил современный отраслевой инструмент для работы отдела продаж.

Без расширения штата компании удалось оптимизировать бизнес-процессы с помощью внедрения двух российских решений.

«Profitbase — удобный и информативный сервис для работы с разными подразделениями. Раньше специалисты колл-центра не видели товары в «Битрикс24», приходилось работать с экселевскими таблицами. Также менеджеры не могли оперативно проверить наличие квартиры. Поэтому автоматизация работы с помощью Profitbase сильно помогла нам работать быстрее и качественнее», — сказала Кайа.

***

Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 г. Сервисы Profitbase используют застройщики России и 12 стран мира.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

МИД переводит «1С» на российскую СУБД Postgres Pro

Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны

Генерального системного интегратора «Газпрома» банкротят

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

На развитие ИТ в 2024 году в России выделено 277 миллиарда

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Лучшие программы–синтезаторы речи: тест ZOOM

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще