26 октября в Москве пройдет конференция на тему импортозамещения ИТ-решений
26 октября в Москве пройдет конференция на тему импортозамещения ИТ-решений. Организатор – ITQ Group.
Представители финансового сектора и компаний-разработчиков цифровых решений обсудят, в каких случаях лучше использовать готовые отечественные продукты, а когда стоит создавать собственное решение. Поделятся собственным опытом миграции на новые системы и методами, которые помогут повысить эффективность разработки собственных продуктов.
В программе мероприятия панельная дискуссия, доклады и нетворкинг.
Конференция пройдет в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ с 09.00 до 18.00 26 октября.
Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте конференции.
Об организаторе: ITQ Group — профессиональный участник рынка разработки программного обеспечения для автоматизации банковских процессов, финансовых и ретейловых компаний. Специалисты компании создают решения для МКБ, «Ренессанс кредит», Газпромбанка, ВТБ и других участников финансового рынка.■ erid:Kra23YPqVРекламодатель: ООО «АйТиКью Груп»ИНН/ОГРН: 9701015788/1187746998757Сайт: https://itq-group.com/