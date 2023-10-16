CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Импортонезависимость
|

26 октября в Москве пройдет конференция на тему импортозамещения ИТ-решений

26 октября в Москве пройдет конференция на тему импортозамещения ИТ-решений. Организатор – ITQ Group.

Представители финансового сектора и компаний-разработчиков цифровых решений обсудят, в каких случаях лучше использовать готовые отечественные продукты, а когда стоит создавать собственное решение. Поделятся собственным опытом миграции на новые системы и методами, которые помогут повысить эффективность разработки собственных продуктов.

В программе мероприятия панельная дискуссия, доклады и нетворкинг.

Конференция пройдет в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ с 09.00 до 18.00 26 октября.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте конференции.

Об организаторе: ITQ Group — профессиональный участник рынка разработки программного обеспечения для автоматизации банковских процессов, финансовых и ретейловых компаний. Специалисты компании создают решения для МКБ, «Ренессанс кредит», Газпромбанка, ВТБ и других участников финансового рынка.

erid:Kra23YPqVРекламодатель: ООО «АйТиКью Груп»ИНН/ОГРН: 9701015788/1187746998757Сайт: https://itq-group.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

МИД переводит «1С» на российскую СУБД Postgres Pro

Разработчик «умных» систем для домов Legrand продал заводы россиянам и бежал из страны

Генерального системного интегратора «Газпрома» банкротят

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос

На развитие ИТ в 2024 году в России выделено 277 миллиарда

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Лучшие программы–синтезаторы речи: тест ZOOM

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще