X-Com оснастила аудитории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

Группа компаний X-Com масштабировала ИТ-инфраструктуру Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

В последние годы СПбГМТУ применяет методику гибкого проектирования учебных программ, что позволяет оперативно реагировать на потребности рынка индустриальных партнеров. Выпускники университета обладают знаниями и компетенциями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, моделирования элементов и процессов киберфизических систем, технологий искусственного интеллекта, умных систем и систем интернета вещей.

В рамках проекта требовалось создать технологическую базу для развития действующих и запуска новых образовательных программ. Инженеры X-Com провели аудит информационной системы университета и проанализировали требования применяемого в учебном процессе ПО к клиентским системам. В результате был разработан технический проект, включающий набор рекомендаций к составу оборудования и его детальную спецификацию.

Заказчику были предложены компьютеры собственного производства X-Com, позволяющие создать решение с наилучшим соотношением цена/производительность и наиболее полно отвечающее его требованиям. В комплект компьютеров включены мониторы Asus VA24EQSB с технологиями TÜV Rheinland, защищающими зрение пользователей за счет устранения мерцания и снижения синего эффекта подсветки.

Для наглядной демонстрации в различных ракурсах блок-схем, чертежей, 3D-моделей и иных визуальных материалов в учебных аудиториях установлены интерактивные доски Optoma 5652RK диагональю 65”. Приложение Creative Board обеспечивает удобное взаимодействие преподавателя с аудиторией и широкие возможности трансляции контента с внешних устройств посредством кабельного или беспроводного подключения. Работу с печатными учебно-методическими материалами обеспечивает МФУ Canon i-SENSYS MF 453sw.

Все оборудование объединено в сеть посредством коммутатора В-Link DGS-1520-28MP и включено в информационную систему университета. Проект выполнен в полном соответствии с контрактными условиями по объему и срокам. X-Com обеспечивает сервис и техническую поддержку решения.