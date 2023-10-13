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«Силтэк» запустила в серийное производство миниатюрную корпусную RFID-метку S-Tag 3D Micro

Российский разработчик и производитель RFID-меток группа компаний «Силтэк» запустила в серийное производство миниатюрную корпусную RFID-метку S-Tag 3D Micro в двух модификациях диапазона – UHF и HF.

Радиометки предназначены для решения задач по автоматизированному учёту и мониторингу работы технологического оборудования, оборотной тары, контейнеров, автотранспорта и других материальных активов на промышленных предприятиях, курьерских и логистических компаниях, инфраструктурных и складских объектах. Служит дополнительным фактором повышения дисциплины обходчиков оборудования. Стимулирует их физически подойти к объекту, произвести его идентификацию, провести необходимые манипуляции, предусмотренные сервисным протоколом.

«Перед нашими инженерами стояла задача разработать унифицированный корпус для работы метки в двух диапазонах, – сказал Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». – Была проанализирована задача, изучен мировой опыт и разработаны два типа антенны – в UHF и HF (NFC). Таким образом, заказчики могут выбрать любой подходящий диапазон для их индивидуальных задач и использовать либо терминалы сбора данных, либо смартфоны с опцией NFC».

S-Tag 3D Micro имеет квадратную форму 30x30 мм, высоту 6,8 мм. Дальность считывания на металле – до 5 м (для UHF), до 0,5 м – для HF (NFC), на других материалах может быть меньше. Температура эксплуатации – от -60 до +85 °C. Крепёж осуществляется на один метиз. На верхнюю сторону корпуса может быть нанесено изображение логотипа, QR- или штрихкода, номера или другой информации по запросу.

«Данная метка успешно заняла долю рынка зарубежной продукции подобного формата. Текущие продажи, а это уже десятки тысяч штук, показывают, что метка надёжная и пользуется популярностью у заказчиков», – сказал Максим Селиванов.

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