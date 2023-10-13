ОДК подключила к промышленному интернету вещей более 2 тыс. станков

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») подключила более 2 тыс. единиц производственного оборудования к системе промышленного интернета вещей (IIoT). Это позволит в режиме реального времени контролировать и анализировать работу станков и повысить эффективность использования существующих резервов. В течение двух лет планируется удвоить число подключенного к IIoT оборудования. Текущие показатели позволяют отнести корпорацию к лидерам по внедрению технологий промышленного интернета вещей в России. Об этом CNews сообщили представители ОДК,

Внедрение промышленного интернета вещей на предприятиях ОДК реализуется на базе российского программно-аппаратного комплекса «Диспетчер», разработанного ГК «Цифра». Первое подключение оборудования ОДК к системе мониторинга состоялось в 2017 г., сейчас она функционирует уже на восьми предприятиях корпорации.

«Для выполнения задач Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 г. необходимо обеспечить цифровизацию производственных мощностей, обеспечить их оптимальную загрузку, своевременное обслуживание и сохранность. Внедрение интернета вещей позволяет иметь всю информацию о станках в режиме реального времени. Например, на производственном комплексе «Салют» в Москве необоснованный простой сократился на 12%, загрузка производства выросла на 40%. На сегодняшний день на предприятиях ОДК подключены 2 тыс. единиц оборудования, еще столько же подключим в ближайшие два года», - сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

На московском ПК «Салют» ОДК к комплексу «Диспетчер» подключено более 1000 единиц ключевого производственного оборудования, на «ОДК-Сатурн» - свыше 500, «ОДК-Пермские моторы» - более 200. Внедренная на предприятиях система позволяет настраивать интерфейс и аналитику под каждого пользователя в соответствии с его ролью и функциональными обязанностями.

Комплекс позволяет контролировать загрузку оборудования, анализировать причины простоя, фиксировать отклонения от расчетных технологических режимов и своевременно оповещать об этом ответственные службы производства. Кроме того, система помогает поддерживать исправное техническое состояние оборудования, следить за эффективностью работы персонала.

«По нашим подсчетам около 240 тыс. единиц высокопроизводительного оборудования машиностроительных корпораций в России все еще остаются без «умного цифрового присмотра». Гибкое управление этим оборудованием с помощью системы мониторинга и оптимизации режимов его работы позволит существенно повысить производственную эффективность, а значит увеличить темпы роста российской промышленности в целом. ОДК сегодня лидирует в этом вопросе в России», - сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

На сегодняшний день в ОДК ведется консолидированный мониторинг и анализ загрузки географически распределенных предприятий. Специализированная система «АРМ холдинг» уже объединила в режиме единого окна 6 производственных площадок. В настоящее время ведутся работы по подключению всех предприятий корпорации и разработка специализированной аналитики для пользователей.

В 2022 г. по поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина для обеспечения перехода на отечественные технические решения были сформированы индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений в ключевых отраслях экономики, в том числе в двигателестроении. Индустриальный центр компетенций «Двигателестроение» стал системообразующим институтом развития ИТ-отрасли, его задача - обеспечить технологическую независимость двигателестроения в области информационных технологий.

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.