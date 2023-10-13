«1С-Рарус» перевел Самарский металлургический завод на комплекс «1С:Корпорация»

Самарский офис «1С‑Рарус» в сжатые сроки реализовал проект перевода Самарского металлургического завода на комплекс интегрируемых решений «1С:Корпорация». Финансовые службы завода без перерыва продолжили работу в условиях незапланированного отключения доступа к зарубежному программному обеспечению, одновременно усовершенствовав бизнес‑процессы. Учет полностью соответствует требованиям РСБУ. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Самарский металлургический завод» («СМЗ») — производитель алюминиевых полуфабрикатов. Предприятие выпускает ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции. На предприятии трудится около 3000 человек.

В ноябре 2022 г. предприятие попало в зону риска отключения зарубежного программного обеспечения и потери накопленных учетных данных. Зарубежная учетная система не позволяла выполнять ряд операций, требующихся в бухгалтерском учете российского предприятия, регламентированная российская бухгалтерская отчетность требовала ручных доработок. Имелся риск несоответствия требованию ФСБУ 27 о наличии и ведении баз данных для РСБУ на серверах в России.

В качестве импортозамещающей системы выбрали 1С:Корпорацию — комплекс интегрируемых решений «1С» для крупных предприятий: «1С:Управление холдингом», «1С:ERP:Управление предприятием», «1С:Документооборот». В роли брокера сообщений обмена используется конфигурация «1С:Шина». Партнером для реализации проекта выбрали самарский офис «1С‑Рарус».

Результаты проекта

Функционал прежней системы заменен в крайне сжатые сроки (четыре месяца) в условиях ее преждевременного отключения. Это позволило предприятию беспрерывно продолжить работу. Автоматизировано формирование отчетности по российским стандартам бухгалтерского и налогового учета. Отчетность сдана вовремя.

Обеспечены требования руководства АО «СМЗ» по информационной безопасности серверной инфраструктуры: для работы используются облачные сервера «1С‑Рарус». Реализовано свыше 500 требований, расширяющих возможности типового решения «1С». Под специфику завода адаптированы функциональные блоки: РСБУ, закупки, склад, казначейство. Реализована сложная конвертация начальных данных, настроены интеграции. При этом сохранена возможность быстрого обновления систем.

Светлана Полякова, директор по финансовому контролю и общего центра обслуживания, АО «СМЗ»: «Комплексная поставка „1С:Корпорация“ позволила в рекордно короткие сроки внедрить интегрируемые решения „1С:Управление холдингом“, „1С:ERP Управление предприятием“ и „1С:Документооборот“. Максимальное использование предлагаемого типового функционала и осмысление решений в применении к существующим процессам вдохновили на новые идеи развития бизнес‑процессов предприятия, дали возможность стать со‑внедренцами и со‑разработчиками с проектной командой самарского офиса „1С‑Рарус“. Общими усилиями мы достигли целей проекта. В наших планах продолжение сотрудничества с „1С‑Рарус“ на пути цифровой трансформации бизнес‑процессов».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.