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X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ»

X5 Group, продуктовая розничная компания, разработала и запустила собственную систему аутентификации сотрудников «Х5 ключ». Новый инструмент делает доступ сотрудников к ключевым сервисам и данным компании более удобным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Сегодня системой «Х5 ключ» уже пользуются более 60 тыс. офисных и розничных сотрудников группы, а в ближайшее время планируется, что количество пользователей увеличится до 100 тыс. Со временем этот инструмент станет единственным способом идентификации и аутентификации всех сотрудников для получения доступа ко внутренним сервисам компании. Кроме того, пользователи будут получать пуш-уведомления через приложение компании, что позволит существенно повысить эффективность коммуникации.

«Х5 ключ» заменяет ряд сервисов, которые обеспечивали доступ к корпоративной почте, подключение к внутренней сети и ко всем сервисам компании, в которых предусмотрена идентификация и аутентификация.

«Три года назад Х5 внедрила сервис идентификации клиентов — X5 ID, и сейчас эта единая точка входа работает во всех приложениях группы. Десятки миллионов покупателей видят преимущества и безопасность этой системы. Так как безопасность доступов к информационным ресурсам компании является одной из критически важных задач, то сегодня мы представляем аналогичную разработку для всех сотрудников группы — платформу «Х5 ключ». Она создана совместно с департаментом по информационной безопасности Х5 и обеспечивает централизованную двухфакторную аутентификацию, высокий уровень безопасности доступа к сервисам, и, как следствие, позволяет сократить затраты на процесс подтверждения личности, — сказал Тигран Саркисов, директор по управлению данными X5 Group. — Переход на новое решение позволит не зависеть от изменения отношений с поставщиками и производителями продуктов этого класса».

Новая платформа уже используется в наиболее востребованных сервисах для сотрудников центрального офиса и магазинов. В перспективе все сервисы компании будут использовать «Х5 ключ» как стандарт. Новая система аутентификации полностью соответствует требованиям информационной безопасности Х5.

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X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей̆: магазинами «У дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 31 декабря 2022 г. под управлением компании находилось 21323 магазина. Сеть включает в себя 19164 магазина «Пятерочка», 971 супермаркет «Перекресток», 517 «жестких» дискаунтеров «Чижик» и 595 магазинов «Красный̆ Яр» и «Слата». Под управлением Компании также находятся 53 распределительных центра и 4386 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 353 тыс. сотрудников. Выручка компании за 2022 г. составила 2605232 млн руб., EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 186788 млн руб., а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 52248 млн руб.

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