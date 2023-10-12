Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства перевел свою почтовую службу на RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу астра») сообщает о переводе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) на отечественный почтовый сервер RuPost. Об этом CNews сообщили представители «Группы астра».

Для управления корпоративной почтой ранее в музее использовался зарубежный продукт Kerio Connect, однако разработчик отозвал свою лицензию. В результате изучения российского рынка программных продуктов для управления корпоративной электронной почтой руководство музея остановило выбор на решении RuPost от компании «Рупост». Большую роль сыграла оперативная и профессиональная работа специалистов разработчика, которые не только быстро отвечали на вопросы, но и предоставили комплексное решение конечной задачи. Решающими аргументами стали функционал, оптимальная стоимость продукта, а также наличие технической поддержки.

200 лицензий были приобретены в декабре 2022 г. К моменту отзыва почтового сервера Kerio Connect работы по развертыванию RuPost и миграции на него практически завершились. Корпоративная почта – не единственный продукт «Группы астра», которым пользуется музей: на его серверах установлена операционная система Astra Linux, запланирован перевод на нее рабочих компьютеров пользователей.

Внедрение RuPost реализовала ИТ-служба ВМДПНИ без привлечения сторонних специалистов. Сотрудники технической поддержки «Группы астра» оказывали помощь в решении возникавших вопросов, благодаря чему запуск почтового сервера RuPost состоялся успешно, а пользователи практически не заметили перехода.

«Стратегическое решение о переходе на российское ПО было принято руководством ВМДПНИ после выхода указа Президента России №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России», предусматривающего запрет использования иностранного софта с 2025 г. Одна из главных задач сегодня, установленная руководством нашей страны, – переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. Поэтому в рамках реализации плана импортозамещения мы выбирали отечественные сертифицированные решения. Наши специалисты провели сравнительный анализ отечественных почтовых серверов, при этом основополагающими критериями были функциональность, стоимость и возможность интеграции с другими сервисами. В итоге оптимальным для нас выбором стало решение от компании «Рупост», внесенное в реестр российского ПО», – сказал начальник отдела информационных технологий и информационной безопасности ВМДПНИ Андрей Терехов.

«Мы рады, что смогли поддержать Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, предоставив наш продукт. Почтовый сервер RuPost отличается простотой и удобством развертывания, а также представляет собой достойную альтернативу всемирно известных зарубежных решений. Наличие сходной функциональности, удобного и интуитивно понятного интерфейса, а также внимательной и качественной технической поддержки, которая всегда готова решить задачи и выслушать все пожелания заказчика, позволяют надеяться, что наше сотрудничество с музеем будет долгим и взаимовыгодным», – отметил Михаил Геллерман, генеральный директор компании «Рупост».

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ПАО «Группа астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.