Sunlight перешла на безбумажный кадровый ЭДО HRlink

Ювелирная сеть Sunlight внедрила сервис электронного кадрового документооборота от HRlink. За восемь месяцев компания подключила к платформе 6,5 тыс. сотрудников, в том числе розничного направления, отделения которого работают по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

Сеть Sunlight представлена более 600 гипермаркетами по всей стране. Штат компании насчитывает 6,5 тыс. сотрудников. Они заняты в розничном направлении, а также в управлении складом, административной работе в центральном офисе и в ИТ-департаменте.

В такой крупной, территориально распределенной компании — колоссальные объемы кадровой документации. Чтобы снизить рутинную нагрузку на кадровых специалистов и управляющих розничными точками, а также уменьшить объемы операционной работы, в компании было принято решение перейти на онлайн-оформление кадровой документации.

Сервис HRlink выбрали по двум основным критериям: он подходит для одновременной работы с несколькими юрлицами, а его пользовательский интерфейс — удобный и интуитивно понятный, утверждают в HRlink.

Внедрение сервиса заняло восемь месяцев. За это время в Sunlight развернули платформу HRlink, интегрировали сервис с уже используемой системой «1С» и обучили сотрудников работе в новом ИТ-продукте. На первом этапе проекта к HRlink подключили ИТ-специалистов. После успешного пилота к проекту присоединились центральный офис, склад и розничная сеть. К сентябрю 2023 г. почти все сотрудники компании стали оформлять кадровые документы удаленно.

«Sunlight оцифровал кадровый документооборот и отказался от бумаги в HR-процессах, насколько это позволяет законодательство. Вместе с HRlink мы провели большую работу, и ее результаты уже опосредованно сказываются на бизнесе — нагрузка на директоров магазинов значительно снизилась, и теперь они могут уделять больше внимания продажам», — сказала Мария Касалинская, директор по корпоративной культуре и организационному развитию Sunlight.

«С помощью HRlink можно эффективно распределить рабочее время сотрудников и менеджмента: платформа позволяет подписывать заявления и приказы менее, чем за 5 минут — с любого устройства в любом месте без учета часовых поясов. Кроме того, исключается риск потери документа. Это делает сервис идеально подходящим для крупных компаний с территориально распределенными филиалами», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.