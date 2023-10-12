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Системный интегратор CTI и «Dатару» заключили партнерство

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, и компания «Dатару», российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, заключили партнерское соглашение. Заказчики интегратора CTI получат доступ к решениям отечественного производства. Об этом CNews сообщили представители CTI.

«Переход на отечественные ИТ-продукты и решения сегодня становится актуальным вопросом для компаний из всех сфер бизнеса, а особенно для крупного корпоративного сектора. Наращивая партнерский портфель соглашениями с отечественными вендорами, интегратор CTI предлагает своим клиентам возможность реализовать проекты построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры в утвержденные сроки, с гарантированной надежностью и по оптимальной стоимости», – отметил Евгений Чумак, руководитель департамента ИТ-инфраструктуры системного интегратора CTI.

«Dатару» – российский производитель, продуктовая линейка которого включает серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных и программно-аппаратные комплексы. Оборудование вендора протестировано на совместимость со многими российскими решениями, в частности, системами виртуализации и отечественными операционными системами. Широкий портфель продуктов «Dатару» позволяет выстроить комплексный ИТ-ландшафт, полноценно заменив решения прекративших поставки в Россию вендоров, а также внедрить в текущую инфраструктуру заказчика импортонезависимые продукты на базе глобальных технологий.

Производство «Dатару» локализовано в России. Компания обеспечивает поставки оборудования со склада в Москве и сервисную поддержку на всех уровнях.

Специалисты интегратора CTI прошли обучение по продуктам «Dатару» и готовы к консультациям клиентов в поиске оптимальной архитектуры и организации бесшовной миграции на оборудование вендора.

«Решения «Dатару» подходят тем, кто хочет уверенно смотреть в будущее и планировать свою цифровую стратегию на ближайшие годы. Команда наших специалистов обеспечивает техническую поддержку на всех уровнях, включая компонентный, и берет на себя дальнейшее сервисное обслуживание оборудования. Уверены, что поможем клиентам CTI с миграцией на импортонезависимые решения», – сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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Компания CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в топ-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews. Компания имеет 21-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.

«Dатару» – российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.

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