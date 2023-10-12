«Ростелеком» в Дагестане внедрил решения для безопасности дорожного движения

«Ростелеком» установил на региональных и муниципальных дорогах Дагестана 13 умных пешеходных переходов, оснащенных автоматизированными светильниками и комплексами фотовидеофиксации. Кроме того, специалисты компании дооснастили системами видеонаблюдения еще пять ранее оборудованных переходов. Решение обеспечивает безопасность пешеходов и соблюдение правил дорожного движения. Умные пешеходные переходы появились в Махачкале, Буйнакске, Каспийске и еще в 11 населенных пунктах районного уровня республики. Работа проведена в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Дагестан — один из лидеров в России по ежегодному приросту населения. Вместе с ростом жителей стремительно увеличивается и концентрация автомобилей на дорогах. Этот фактор при недостаточной развитости дорожно-транспортной инфраструктуры увеличивает количество ДТП с их участием. Особенно остро проблема стоит на скоростных трассах, проходящих через населенные пункты, где в условиях плохой видимости водители часто не успевают вовремя среагировать на внезапно появившегося в свете фар пешехода. Создаются ситуации, опасные для жизни всех участников движения. Инициативы региональных властей, реализуемые специалистами “Ростелекома” по повышению уровня безопасности и комфорта городской среды, нашли оценку на самом высоком уровне. В 2023 г. Дагестан был включен в число пяти лучших российских регионов, получивших Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства “Умный город”», — отметил Джамбулат Салавов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.

Пешеходные переходы с системой автоматического распознавания движения смонтированы на пересечении оживленных транспортных артерий с высокой интенсивностью пешеходного потока: рядом со школами, соцучреждениями, такими как МФЦ, больницы, торговые центры.

Система умного пешеходного перехода подсвечивает человека, который пересекает проезжую часть независимо от скорости его движется. Подсветка работает даже в случае, когда пешеход остановится или пойдет в обратном направлении. Особенно это важно в отношении детей, которые могут внезапно выбежать на дорогу, а затем поменять траекторию движения: система все равно успевает среагировать и включить необходимую программу. Еще одно достоинство системы освещения — она не ослепляет водителей.

«“Ростелеком” планомерно внедряет единую цифровую платформу в дорожно-транспортную инфраструктуру республики. Функциональные модули помогают обеспечивать прозрачность процессов и эффективность контроля за ситуациями на дорогах. Система выполняет важную социальную задачу: обеспечивает на пешеходных переходах снижение уровня ДТП с человеческими жертвами, количество которых в республике остается высоким. Кроме того, в целом интеллектуальные транспортные технологии в населенных пунктах позволяют существенно повысить эффективность управления городскими ресурсами, что положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона», — сказал Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала «Ростелекома».

«Ростелеком» развивает комплексные решения для государства, в том числе для регионов и муниципалитетов в рамках реализации национальных проектов «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти проекты являются точками роста цифровой экономики и центрами притяжения квалифицированных кадров, способствуют повышению качества жизни в регионах.