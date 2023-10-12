«Первый бит» реализовал интеграцию интернет-магазина «Комус» с «1С»

ИТ-интегратор «Первый бит» вывел на новый уровень работу интернет-магазина компании «Комус», канцелярского гиганта в сфере поставки товаров для офиса по всей России. С помощью индивидуально разработанного модуля обмена данными как сам «Комус», так и его партнеры на 20% ускорили срок выполнения заказов и на 50% сократили время их обработки. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

В результате проведенного аудита бизнес-процессов, в качестве одной из важных точек роста своего бизнеса, компания «Комус» определила потребность в автоматизации ручных процессов обработки заказов партнеров.

Ранее партнерам компании, осуществляющим продажу и поставку продукции «Комус» по розничным точкам, нужно было заходить в свой личный кабинет и вручную заносить заказы, используя собственную «1С».

Специалисты «Первого бита» офиса «Москва Преображенка» разработали интеграционный модуль, с помощью которого синхронизировали работу интернет-магазина «Комус» с «1С» всех партнеров компании.

Модуль создает к каждому полученному заказу внутренний документ «1С», позволяющий сопоставлять номенклатуру между «1С» и ассортиментом онлайн-магазина, а также создавать, изменять или удалять связи между пунктами номенклатуры и товарами каталога. Помимо этого, программа может создавать онлайн-заказы на основе полученных электронных писем или запросов по API.

Платформой для модуля стал продукт «1С:битрикс. Управление сайтом». В нем также была настроена генерация, активация и деактивация ключей API и подключен механизм логирования.

В результате сотрудники самой компании «Комус» и ее партнеры на 50% сократили время, которое ранее тратили на учет и обработку заказов, и на 20% ускорили срок их выполнения. Все заказы автоматически появляются в их системах «1С» с корректными наименованиями товаров из номенклатуры.

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«Комус» – поставщик товаров для бизнеса: от снабжения офисов канцелярией, компьютерной техникой, продуктами питания до обеспечения производственных предприятий профессиональным оборудованием, мебелью, товарами для уборки, гигиены и др. В ассортименте компании представлены: профессиональная химия, рабочая одежда, складская техника, оборудование для торговых залов, гостиничная косметика, товары для медицины и др.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7500 специалистов.