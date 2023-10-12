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ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех») завершает трехлетний проект по разработке технологии цифрового двойника морского газотурбинного двигателя. Технология цифрового двойника позволяет сократить время выполнения инженерных расчетов на 30-40%, снизить сроки и стоимость создания новых изделий. Полученные в ходе НИР программные и аппаратные средства были использованы в процессе разработки аванпроекта модернизированного морского ГТД. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Технология реализована на отечественной платформе CML-Bench. Для выполнения НИР ее функционал был существенно расширен: были разработаны программные модули, дополняющие базовые функции и реализующие создание цифровых двойников. Для выполнения инженерных расчетов и построения автоматизированных расчетных цепочек также используются отечественные программные решения.

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Фото: ОДК
ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя

«При реализации проекта использовались ключевые информационные технологии и средства выполнения отечественного производства. К ним относятся цифровая платформа CML-Bench, система для прогнозирования технического состояния двигателей. Также внедрена универсальная методика автоматизации процессов компьютерного моделирования на основе отечественной программной платформы pSeven Enterprise, которая сокращает сроки выполнения многодисциплинарных инженерных расчетов в рамках применения технологии цифрового двойника на 30–40%», – сказал заместитель начальника ОКБ-1 по расчетно-исследовательским работам ОДК-Сатурн Кирилл Виноградов.

Для морских газотурбинных двигателей разработаны многоуровневые матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений, а также комплекс компьютерных моделей. С их помощью смоделированы физические процессы для анализа поведения конструкции в основных условиях эксплуатации. Валидация цифровых моделей выполнена на основе сопоставления результатов моделирования и специальных инженерных испытаний двигателя на стенде.

Разработка позволит на этапе эксплуатации проводить мониторинг и прогнозирование технического состояния газотурбинных двигателей.

***

ПАО «ОДК-Сатурн» – двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.

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