«Крайон» запускает собственный демо-стенд Squadus

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИТ-решений, в рамках стратегического партнерства с разработчиком российских решений для совместной работы с документами и коммуникаций «Мойофис» открыла виртуальный демо-стенд цифрового рабочего пространства Squadus. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Теперь каждый желающий сможет бесплатно ознакомиться с корпоративным рабочим пространством, созданным российскими разработчиками для работы команд. Одно из преимуществ Squadus - возможность быстро перейти с аналогичных зарубежных разработок. Продукт позволяет осуществить миграцию, а также поддерживает любые типы коммуникаций. Среди его функций чаты, аудио- и видеоконференции, поиск по большому массиву данных и с автоматической транслитерацией, гостевой доступ, а при интеграции с другими продуктами «Мойофис» Squadus обеспечивает совместную работу с документами и управление календарем.

Продукт призван структурировать корпоративные коммуникации с помощью создания каналов и обсуждений, обеспечить их безопасность и конфиденциальность. В Squadus есть возможность объединения коммуникации команд из разных компаний в одном цифровом пространстве. После предварительной настройки серверов сотрудники разных предприятий могут взаимодействовать в одном приложении.

Миграция с других решений на Squadus происходит быстро благодаря схемам перехода с сохранением пользователей, чатов и документов. Продукт представляет собой полностью российскую разработку и входит в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Компании любого размера могут получить доступ к демо-стенду, обратившись в «Крайон». Эксперты компании проведут презентацию и продемонстрируют, как продукт может быть интегрирован в существующие бизнес-процессы, а также предоставят доступ для самостоятельного тестирования решения.

«Для компаний важно сохранять непрерывность бизнес-процессов, любой простой может привести к серьезным финансовым потерям. В новых условиях российскому бизнесу сложно быть уверенным в том, что привычные иностранные сервисы для корпоративных коммуникаций будут также исправно работать завтра. Поэтому переход на Squadus от разработчика «Мойофис» – это верное решение для компаний, которые хотят обезопасить себя и в то же время сохранить привычные каналы общения. Тем более, что Squadus обладает всеми привычными функциями для удобной работы и общения внутри организации, его интерфейс интуитивно понятен и многим покажется знакомым. К тому же компания «Крайон» поможет оперативно и безболезненно осуществить миграцию, а также провести всестороннее обучение сотрудников пользованию новым продуктом» – сказал Аркадий Золотовицкий, директор направления бизнес-приложений компании «Крайон».

«При разработке Squadus мы исходили из того, что внутри каждой компании сегодня существует множество каналов коммуникаций, обработка которых требует существенного времени. Squadus может заменить корпоративный мессенджер, систему видеоконференций, а также повысить эффективность работы благодаря интеграциям с другими продуктами «Мойофис». Например, при интеграции с почтовыми системами «Мойофис» конференцию можно создать одной кнопкой, а при подключении облачного хранилища можно открыть чат для обсуждения документа с коллегами, не выходя из редактора. Это позволит компаниям наладить работу команд, сделать коммуникации более прозрачными и удобными», - отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Крайон» — ИТ-консалтинговая компания в области цифровизации бизнеса. Компетенции «Крайон» сосредоточены в области поставок ПО и оборудования, а также технической поддержки как российских, так и зарубежных вендоров. В каждом из основных направлений «Крайон» выполняет проекты, подразумевающие под собой оказание консалтинговых, интеграционных услуг, разработку решений на заказ и др. У «Крайон» более 150 партнеров и более 2000 клиентов.

«Мойофис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя набор настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает продукты с 2013 г. Более 9000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2600 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.