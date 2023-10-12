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Группа «Самолет» запустила ИИ чат-бот для проектировщиков

Группа «Самолет» представила самообучающийся чат-бот для проектировщиков под названием «Виртуальный координатор». Специалисты проектного института группы могут задать вопрос чат-боту и мгновенно получить ответ со ссылкой на нужную статью в корпоративной базе знаний, экономя время на поиске необходимой информации. Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Чат-бот обращается к информации в базе данных, из которой нейросеть находит информацию, оценивает ее, генерирует наиболее релевантный ответ и отправляет его пользователю. В фильтрах бота можно самостоятельно выбрать раздел, к которому относится вопрос, – «проектирование» или «программное обеспечение», чтобы подбираемые ответы были максимально точными. Модель данных чат-бота постоянно обучается на новой информации из базы знаний и обращений пользователей в системе подачи заявок, а также имеет возможность ручного ввода информации в базу данных.

Этот продукт разработан специально для подразделения группы «Самолет» – «Самолет-проект», которое оказывает услуги по проектированию и консультирует по технологии информационного моделирования и визуализации проектных решений.

«Чат-бот – это современный цифровой инструмент, который позволяет экономить время на поиске необходимой информации, высвобождая его для основных задач и тем самым форсируя бизнес-процессы: вместо часов точный ответ находится за секунды. Искусственный интеллект позволил на 1000+ страниц сгенерировать более 3000 вопросов и ответов. Модель данных чат-бота постоянно пополняется и с каждым разом становится умнее. Сейчас чат-бот обрабатывает в среднем свыше 80 запросов в день, в месяц это около 1000 запросов, и дальше их число будет только расти. Наш институт активно развивается, объем проектирования за 2022 г. вырос в 2,6 раз, сегодня мы – одни из лидеров в генеральном проектировании жилой недвижимости, соответственно, и количество проектов увеличивается», – сказал Александр Панькин, руководитель управления информационного моделирования группы «Самолет».

Это не первый опыт работы с чат-ботам в «Самолете»: в 2021 г. компания внедрила умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности через Telegram. Сейчас чат-бот генерирует ответы на более чем 4 тыс. запросов в месяц. Easy Report основан на технологиях обработки естественного языка (NLP), он мгновенно готовит бизнес-отчеты и отправляет в чат мессенджера. Данные обновляются каждые пять минут, получить их можно в любой момент и с любых устройств, на которых установлен Telegram, а сами отчеты формируются по запросу на разговорном русском языке. Доступные разделы для пользователей: контактная информация сотрудников, «Методология», «Продажи», дашборды из Tableau и др. Чат-бот пользуется высоким спросом среди сотрудников, у которых в силу специфики работы не всегда есть оперативный доступ к ноутбуку.

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ПАО ГК «Самолет» – федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и др. Группа имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ, штат около 5000 сотрудников и более 100 тыс. акционеров.

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