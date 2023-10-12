70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами

Аналитическое агентство компании-разработчика отечественного ПО НОТА (холдинг «Т1») проанализировало российский рынок BI-систем — набора бизнес-инструментов по сбору и обработке данных. В основу исследования легли реестр отечественного ПО, отраслевые рейтинги компаний и данные из открытых источников. Предметами исследования стали 30 ключевых программных продуктов и их текущие и потенциальные потребители из более 350 компаний в приоритетных к цифровизации отраслях экономики страны. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Сегодня 70% популярных на рынке BI-систем принадлежат иностранным разработчикам. Остальные 30% — продукты российского производства. Лишь половина из них входит в Реестр отечественного ПО и может быть использована госсектором и компаниями с госучастием.

Топ-3 областями с наибольшим количеством внедрений стали розничная торговля (67%), электроэнергетика (60%) и металлургическая промышленность (53%). Реже всего BI-инструменты используют фармацевтика, автомобильная индустрия и горнодобывающая промышленность: на них приходится 17% и по 20% соответственно.

Количество внедрений по отраслям

Наряду с реализованными внедрениями команда проанализировала функциональность каждой из рассматриваемых BI-систем по 74 функциональным параметрам, включая возможность работы с различными форматами данных, интеграцию с другими системами и подходы к мониторингу процессов.

Так, только четыре решения из 30 имеют функционал, близкий к эталонному, то есть с максимально возможный из рассматриваемых параметров. При этом 24 программных продукта кросс-функциональны, то есть могут быть использованы в различных секторах экономики.

«Средний прирост рынка BI в Росси с 2020 по 2022 гг. составил 13%, в то время как средний прирост мирового рынка — 11%. И хотя сейчас 70% решений принадлежат иностранным игрокам, отечественные разработчики активно включаются в гонку. В следующем году мы ожидаем увеличение количества российских разработок, связанное с политикой импортозамещения и общим трендом на популяризацию отечественных ИТ-продуктов», — отметила Анастасия Рыжкова, руководитель аналитического агентства компании-разработчика отечественного ПО НОТА.

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НОТА – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса T1 CRM, решение для автоматизации работы с задолженностями T1 CRM Collection, платформа для управления разработкой технологических продуктов Сфера, комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга T1 EasyTax, HR-платформа AIR, платформа унифицированных коммуникаций Dion, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и экосистема продуктов в области информационной безопасности Т1 Watchman Security.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 18 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия».Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.