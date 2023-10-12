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65% работодателей не готовы доплачивать сотрудникам за навык работы с нейросетями

Пока лишь каждый десятый (11%) работодатель готов увеличить зарплату сотруднику, умеющему работать с нейросетями, 6% — хотят поощрять развитие навыков и умений работы с нейросетями нематериальными бонусами. Кроме того, в большинстве (69%) компаний отметили, что для их бизнеса навык работы с нейросетями неважен, выяснила* служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Почти треть (32%) представителей компаний признались, что не понимают принципов работы нейросетей и их потенциальных применений в бизнесе. При этом каждый пятый (20%) отметил сопротивление со стороны сотрудников или руководства компании к внедрению нейросетей в рабочие процессы.

Многие видят в работе с нейросетями поводы для беспокойства. Так, треть (32%) работодателей волнует возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта. А 18% переживает о необходимости переобучать персонал, чьи задачи частично заберет на себя искусственный интеллект.

Отвечая на вопрос, какие сотрудники работают или планируют работать с нейросетями в вашей компании, 30% опрошенных отметили сотрудников креативных отделов: дизайн, маркетинг. Каждый десятый (11%) назвал бизнес-аналитиков, еще столько же — менеджеров по продукту. Однако больше половины (54%) респондентов затруднились дать ответ.

Основные задачи, для решения которых, сотрудники обращаются к нейросетям — это генерация креативного контента (63%), обработка и анализ данных (44%), прогнозирование и аналитика (31%). Большинство опрошенных (75%) отметили, что нейросети помогают автоматизировать рутинные задачи, а 63% считают, что использование таких технологий улучшает производительность и эффективность труда.

Компании, которые обращают внимание на навыки работы с нейросетям, назвали среди наиболее востребованных сегодня ChatGPT (69%), Midjourney (31%), Kandinsky (19%), Stable Diffusion и Imagine (13%).

27% компаний отметили, что рост спроса на специалистов с навыком работы с нейросетями произошел в первой половине 2023 г., при этом 39% вообще не заметили данный технологический тренд.

*Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 106 компаний в период с 22 сентября по 9 октября 2023 г.

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HeadHunter (hh.ru) — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

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