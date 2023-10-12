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32% россиян потенциально готовы доверить свою жизнь ИИ

Более 67% россиян доверяют ИИ-помощникам, но считают, что советы нейросетей нужно проверять. При этом 32% респондентов готовы доверить свою жизнь решению искусственного интеллекта в зависимости от ситуации. Об этом CNews сообщили представители Grechka Media.

Россияне скорее готовы доверять роботу-летчику, чем роботу-учителю, а делегировать решения нейросетевому помощнику по дому согласна половина опрошенных. Исследование о доверии россиян к ИИ провело коммуникационное агентство Grechka Media совместно с аналитиками A2 Research среди 1300 респондентов в 17 регионах России.

По данным исследования, 32% россиян готовы доверять жизненно важные вопросы ИИ, 12% опрошенных примут такое решение без сомнений, остальные 20% — в зависимости от ситуации. Однако 66% россиян все еще не готовы доверить жизнь нейросетям.

В вопросе бытовых дел россияне более лояльны к искусственному интеллекту. Более 67% респондентов верят нейросетям, хотя и не против проверить их ответ. Полностью не доверяют решениям ИИ только 32% опрошенных. С большей вероятностью люди готовы довериться ИИ-помощнику по дому (50%), на втором месте робот-летчик (12%), на третьем — робот-врач (11%) и замыкает четверку робот-водитель (10%). Меньше всего доверия у россиян вызывают робот-няня (5,4%), робот-судья (5,4%) и робот-учитель (4,9%).

Говоря о причинах доверия ИИ, респонденты отметили, что технология непредвзята и не преследует личного интереса (28,9%), может стать хорошим способом проверить решение человека (23,8%), не допускает ошибок, которые делает человек (19,7%).

Аналитики также узнали, что почти четверть россиян больше любит общаться с ИИ, чем с людьми (23,8%). Однако остальные опрошенные не разделяют такого мнения (76,2%). Среди тех, кто предпочтет общение с нейросетью, много технооптимистов (21,1%), людей, которые считают ИИ хорошим другом (17,8%), а также люди, которые верят в тактичность и отсутствие неудобных вопросов от нейросети (14,6%).

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Grechka Media — международное коммуникационное агентство полного цикла для технологических компаний. Работает в России, странах СНГ и MENA. Агентство работает с 2015 г.

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