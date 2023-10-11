Стартапы в сфере цифровизации сельского хозяйства смогут привлекать больше инвестиций

SberUnity станет площадкой для объединения стартапов и крупных предприятий аграрного сектора, заинтересованных в применении цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение о сотрудничестве подписали венчурный онлайн-хаб «Сбера» SberUnity и национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «Интерагротех». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Стороны будут привлекать agrotech-стартапы и резидентов ассоциации на платформу SberUnity. Стартапы, создающие решения для точного земледелия, инструменты с использованием искусственного интеллекта и роботизированные системы для сельского хозяйства, смогут размещать на ней свои разработки, а представители агропромышленных предприятий и агрохолдингов — выбирать из них оптимальные, публиковать запросы на технологии или заказывать скаутинг.

Также будет создано специальное сообщество agrotech-стартапов. Члены ассоциации обеспечат команды консультационной и менторской поддержкой, а SberUnity поможет привлечь инвестиции через организацию отраслевых питч-сессий.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Партнерство с ʺИнтерагротехомʺ — первое для SberUnity, когда к работе с инновационными решениями подключается не одна отдельная корпорация, а целая отрасль в лице ассоциации. Особенно важно, что именно агротехническое направление стало первым консолидирующим отраслевым партнером, так как оно имеет стратегическое значение для страны. Объединение усилий Сбера и ʺИнтерагротехаʺ на платформе SberUnity ускорит развитие российского агропрома и повысит эффективность ключевых предприятий отрасли с помощью внедрения отечественных инновационных технологий».

Сергей Серебряков, президент ассоциации «Интерагротех»: «Ассоциация ʺИнтерагротехʺ расширяет спектр предоставляемых возможностей для стартапов в наиболее перспективных направлениях агротеха. Стартапы — это динамично развивающийся сегмент нашего рынка. Количество решений в агроотрасли выросло, по нашим данным, на 25−30% за прошлый год. Ассоциация ʺИнтерагротехʺ поможет стартапам разобраться с существующими мерами поддержки, получить обмен опыта между собой, узнать об успешных практиках разработки и масштабирования технологических стартапов, а платформа SberUnity предоставит прекрасные возможности для их развития. Фактически это российский Crunchbase. Мы рассчитываем, что с такой мощной поддержкой работа в данной зоне у нас выйдет на новый уровень».

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Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла «Интерагротех» создана при поддержке Минпромторга России и Министерства сельского хозяйства России для развития агротехиндустрии. Ассоциация объединяет 225 резидентов, среди которых агропромышленные предприятия, производители и разработчики компонентной базы, агрохолдинги и отраслевые союзы.