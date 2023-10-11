Российская сеть цифровых кофеен FIBBEE анонсировала обновленную кофе-станцию, которая готовит более 90 чашек кофе в час без помощи человека

R&D-подразделение сети цифровых кофеен FIBBEE анонсировало новую модель кофейной станции для своих кофеен, которая может приготовить более 90 чашек в час, что в два раза больше, чем может сделать бариста в традиционной кофейне. Об этом CNews сообщили представители FIBBEE.

Кофе-станции разрабатываются отечественными экспертами в области ИТ и кофейного бизнеса. На данный момент в России представлены девять умных кофеен в Москве и в Санкт-Петербурге в таких локациях, как технопарк «Сколково», «Технополис», в «Москва-Сити», в офисах «Метрополитена», «Сибур холдинга» и в «АФК системе».

Все заказы оформляются пользователями только в цифровом формате в несколько кликов: на экране в кофейне или удаленно через приложение по индивидуальному рецепту, где можно настроить крепость эспрессо, выбрать разные виды альтернативного молока, сироп и указать температуру напитка, получив кофе уровня «спешиалти-кофеен».

Цифровая кофейная станция FIBBEE

В основе кофеен нового поколения лежат собственные разработки в сфере программного обеспечения, создания роботизированного баристы, молочно-сиропной станции, позволяющей использовать неограниченное количество альтернативного молока, сиропов, а также других жидких заготовок.

Система контроля качество напитков представляет из себя интегрированную модель взаимодействия между видео-фиксацией с искусственным интеллектом, контролем веса каждого напитка и данными по каждому заказу в реальном времени. Это исключает 99% ошибок в рецептуре, которые свойственны человеку.

«Мы уверены, что индустрию ждут большие изменения в ближайшие пять лет, где рутинные операции в массовом сегменте будут автоматизированы, где пищевая безопасность будет иметь еще большее значение, а масштабирование кофейного бизнеса выйдет на новый уровень», – сказал основатель сети цифровых кофеен FIBBEE Александр Хвастунов.