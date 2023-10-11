Результаты внедрения искусственного интеллекта в систему ОМС: обработано 200 тыс. маммограмм

В 2023 г. Москва стала первым регионом, в котором маммографические исследования с использованием искусственного интеллекта оплачиваются из средств фонда ОМС. За это время нейросети уже обработали 200 тыс. снимков. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

«Маммография является важнейшим исследованием для профилактики рака молочной железы, так как позволяет выявить патологию на ранних стадиях. В Москве описания профилактических маммограмм искусственным интеллектом уже девять месяцев проводятся в рамках системы ОМС. На сегодня алгоритмы обработали 200 тыс. изображений. Применение этой технологии уже показало хорошие результаты: мы видим, что точность нейросетей сопоставима с работой врача, а благодаря умным алгоритмам время на описание изображений сократилось в восемь раз. Двойное чтение маммографических изображений делает оценку независимой и качественной», — сказал Илья Тыров.

Включение анализа лучевых снимков нейросетями в тариф ОМС позволяет широко внедрять такие технологии в практическое здравоохранение и не зависеть от грантовой поддержки. Для жителей города эти исследования по-прежнему остаются бесплатными, а использование современных умных алгоритмов позволяет ускорить диагностику и повысить ее точность.

Московские специалисты провели исследование и сравнили два сценария анализа скрининговых маммографических изображений: двумя врачами-рентгенологами и специалистом и искусственным интеллектом. Специалисты установили, что умные алгоритмы ускоряют описание маммограмм более чем в восемь раз. Таким образом, применение искусственного интеллекта при анализе маммограмм позволяет снизить нагрузку на рентгенологов и повысить скорость диагностики рака молочной железы.

Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику, который реализуется Комплексом социального развития Москвы и городским Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Для работы искусственного интеллекта в рамках ОМС отбираются решения, которые имеют регистрационные удостоверения медицинского изделия. Мы ставим высокий порог вхождения сервисов еще на этапе эксперимента: разработчики создают решения, затем они проходят несколько этапов тестирований и, только в случае удачных результатов, сервис допускается к работе с реальными исследованиями. Таким образом в систему здравоохранения Москвы попадают проверенные сервисы искусственного интеллекта по востребованным направлениям», — отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения более эффективного лечения. В свою очередь, реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение позволяет создавать и развивать рынок систем поддержки врачебных решений в лучевой диагностике.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.