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B2B-Center разработал корпоративную ЭТП для компании «А-восток»

«А-восток» оказывает комплексное техническое и сервисное обслуживание производственных объектов и вахтовых поселков. Для повышения прозрачности и удобства взаимодействия с контрагентами из различных регионов России компания запустила корпоративную электронную площадку на базе В2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

С помощью платформы проводится анализ рынка и конкурсный отбор поставщиков оборудования, транспортной техники, расходных материалов, продуктов питания и других товаров. Организатор уже провел на площадке более 80 торговых процедур на общую сумму свыше 207 млн руб.

«Мы постоянно расширяем спектр оказываемых услуг и увеличиваем количество наших объектов. Нам важно выстроить долгосрочное сотрудничество с надежными компаниями, которые смогут осуществлять бесперебойные поставки даже в сложных климатических условиях. Решение от B2B-Center стало для нас эффективным инструментом поиска новых партнеров и взаимодействия с существующим пулом контрагентов», — сказал Виталий Жеребцов, генеральный директор «А-восток».

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