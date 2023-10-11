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AGC Glass Russia внедрила систему резервного копирования на базе «Кибер бэкапа»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения компании «Киберпротект» развёрнута «Эй джи си флэт гласс клин».

«Эй джи си флэт гласс клин» входит в структуру AGC Glass Russia, российского представительства международного концерна AGC, производителя стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения. AGC Glass Russia, как и многие другие компании в России, в 2022 г. столкнулась с необходимостью перехода на полностью отечественные ИТ-решения для замены продуктов зарубежных вендоров, ушедших с российского рынка. Компания обладает обширной ИТ-инфраструктурой, в связи с чем потребовалось эффективное и устойчивое решение для резервного копирования данных множества рабочих станций, виртуальных и физических серверов, а также данных программ управления производственными и бизнес-процессами, персоналом и финансами.

«Мы должны были обеспечить бесперебойное резервное копирование корпоративных данных нашей компании со всех систем, в том числе данных финансового, бухгалтерского, кадрового учёта и персональных данных. Для этого требовалась миграция на новую, полностью отечественную СРК, что позволило бы защитить бизнес от рисков: связанных с использованием зарубежного ПО. Найти полнофункциональную замену зарубежным системам, отвечающим нашим требованиям, — задача в современных условиях непростая, она требует определённой подготовки, проведения аудита ресурсов, требуемого функционала, учета особенностей инфраструктуры», — сказал начальник ИТ-отдела AGC Glass Russia Дмитрий Кислов.

Специалисты ИТ-команды AGC Glass Russia отдали предпочтение флагманскому продукту «Киберпротекта» — системе резервного копирования «Кибер бэкап». На выбор повлияли функционал ПО, известность на рынке и тот факт, что это отечественная разработка. «Кибер бэкап» входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

«С помощью «Кибер бэкапа» мы смогли развернуть надёжную, эффективную и устойчивую систему резервного копирования и защитить корпоративную ИТ-инфраструктуру от сбоев и уязвимостей. Благодаря внедрению нового ПО стало проще и нагляднее управлять процессом копирования и восстановления данных», — сказал Дмитрий Кислов.

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