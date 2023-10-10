«Яндекс» представил бизнесу технологии для разработки собственной навигации

API «Яндекс карты» выпустили NaviKit SDK — новое дополнение программной библиотеки для мобильных приложений. Оно позволяет создать собственный автомобильный навигатор для Android и iOS на базе картографических и навигационных технологий «Яндекса». С NaviKit можно адаптировать пользовательские сценарии водителей под конкретные задачи бизнеса и внедрить их в свое приложение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди главных функций, которые позволяет интегрировать NaviKit, — ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах, дорожных работах. Благодаря готовым текстовым аннотациям и доступному функционалу компании могут сделать голосовое сопровождение маршрута. При этом сами маршруты будут точными и актуальными: при расчете вариантов пути NaviKit будет учитывать не только пробки и расстояние, но и дополнительные параметры, указанные заказчиком — класс и габариты автомобиля, скоростные ограничения, исключение платных дорог и другие.

NaviKit может применяться во множестве индустрий: от добывающей промышленности или автопрома до ритейла и доставки. Например, логистические компании могут установить правила безопасной перевозки грузов, ограничив скорость водителей и задав определенные маршруты, а также настроить получение информации о перемещениях машин в режиме реального времени. Ресурсодобывающие компании могут организовать показ оповещений о предстоящих поворотах и перестроениях на трассе раньше обычного сценария, чтобы предоставить водителям северных регионов больше времени для маневра. Автопроизводители на базе технологий «Яндекса» могут разработать собственный навигатор в фирменном дизайне для бортового компьютера, предложив пользователям еще более комфортный опыт управления автомобилем.

«NaviKit SDK — это то, на чем работает наша навигация. Мы разрабатываем ее для миллионов людей, но понимаем, что потребности бизнеса могут отличаться от нужд пользователей. Поэтому даем компаниям возможность использовать гео-экспертизу «Яндекса» и адаптировать наши технологии под себя. Это поможет сэкономить годы разработки и повысит комфорт работы водителей, избавляя от необходимости переключаться с внутреннего приложения компании на «Яндекс навигатор» или другой сервис», — сказал Антон Токбулатов, руководитель продукта API «Яндекс карт».

NaviKit SDK входит в линейку API «Яндекс карт» «Яндекса», которые позволяют бизнесу использовать актуальные геолокационные решения, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.