«Мегафон» запустил первую на Урале цифровую газовую котельную

Впервые обогревать жилые дома северян в Ханты-Мансийском округе будет цифровая газовая котельная. Проект первого на Урале автоматизированного объекта теплоснабжения реализован «Мегафоном» совместно с администрацией города Нягань. Реконструкция котельной проведена в рамках муниципальной программы «Модернизация энергетики и ЖКХ». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Котельная мощностью 9,6 МВт в блочно-модульном исполнении была модернизирована специалистами «Мегафона» «под ключ» – от разработки проектной документации до запуска в эксплуатацию. Цифровое решение позволило полностью автоматизировать объект жилищно-коммунального хозяйства. В стартовавшем отопительном сезоне он будет обогревать 117 жилых домов в центральной части Западного микрорайона Нягани.

Инженеры «Мегафона» оснастили объект ЖКХ автоматическим сбором телеметрических данных. Также решение, созданное на базе технологии интернета вещей, позволит автоматически контролировать и поддерживать комфортную температуру в квартирах северян, снизить издержки как для ресурсоснабжающей организации, так и для потребителей, а также контролировать качество воздуха в районе расположения котельной.

Решение в онлайн-режиме отслеживает концентрацию основных маркерных веществ, образующихся при сжигании газообразного топлива. При приближении показателей к предельно допустимым нормам, система направляет уведомления ответственным лицам.

«По уровню автоматизации новой котельной ей нет равных в городе. Гибкость системы дает возможность в полной мере соответствовать температурному графику подачи тепла потребителям. За счет установки энергоэффективного оборудования коэффициент полезного действия увеличен до 91%. Проектом предусмотрен и автономный источник электропитания, который страхует от возможных отключений электроэнергии в зимний период, что повышает надежность объекта», – отметил директор Няганской ресурсоснабжающей компании Захар Сытников.

«Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. Внедрение системы экологического мониторинга при реализации энергоэффективных решений является подтверждением выбора самой современной стратегии модернизации сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», – отметил директор по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.

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