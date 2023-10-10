Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели «Сбера»

Экологи начали выявлять нелегальные мусорные полигоны с помощью технологий искусственного интеллекта, в том числе геоаналитической платформы «Геометрия», разработанной Sber AI. Пилотный проект реализуется «Сбер бизнес софт» в партнёрстве с ППК «Российский экологический оператор».

Основная задача нейросети — распознавать спутниковые снимки и указывать на участки, где может находиться стихийная свалка. Это позволит оперативно пресекать появление и рост незаконных мусорных полигонов и минимизировать ущерб, нанесённый экологии России.

Для реализации проекта «Российский экологический оператор» предоставил «Сберу» сведения обо всех известных легальных и нелегальных мусорных полигонах. На основе этих данных удалось сделать разметку и обучить ИИ-модель. Следующий этап — спутниковые снимки территории России будут автоматически проанализированы нейросетью на наличие стихийных свалок. После этого данные искусственного интеллекта проверят волонтёры, которые обследуют участки и подтвердят или опровергнут наличие на них незаконных мусорных полигонов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сейчас на территории России зафиксировано свыше 15 тыс. нелегальных свалок. Причём это лишь те, о которых есть сведения. С каждым годом выявляются новые стихийные полигоны, но никто не знает их точного количества. Проект, который мы реализуем совместно с Российским экологическим оператором, направлен как раз на получение полного представления о незаконных свалках на территории России. Технологии искусственного интеллекта помогут выявить все находящиеся в стране стихийные скопления мусора. Как только ИИ-модель начнёт стабильно точно их распознавать, пилотный проект сможет трансформироваться в регулярный мониторинг, который позволит оперативно следить за ситуацией и пресекать экологические нарушения».

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор», сказал: «Информационные технологии сейчас в авангарде развития различных отраслей, и наша сфера не исключение. Мы уже применяем разработки и продолжаем расширять возможности применения новых технологий. В рамках сотрудничества с компанией «Сбер бизнес софт» будем работать над применением технологий искусственного интеллекта в сфере обращения с отходами при работе со спутниковыми снимками, а именно выявлять несанкционированные свалки. Благодаря нашему совместному проекту будет дана оценка экологической обстановки российских регионов, а итогом станет разработка предложений по применению полученных результатов на федеральном уровне».