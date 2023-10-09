CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Система хранения данных Fplus внесена в реестр ПАК

Первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) российского производителя инфраструктурного оборудования Fplus включен в реестр ПАК Минцифры. Это система хранения данных, разработанная совместно с компанией Baum Storage, и обеспечивающая заказчикам расширенный функционал и повышенную отказоустойчивость. Номер реестровой записи: №19308 от 23 сентября 2023 г.

ПАК Fplus построен на базе системы хранения данных FPD-R-13-DS-4212B5 с двумя активными контроллерами, обеспечивающими доступность данных и непрерывность сервисов при любом аппаратном отказе и обновлении ПО. Данная СХД внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, а также в единый реестр РЭП.

Программным продуктом в составе ПАК является операционная система Baum Storage In, разработанная компанией Baum Storage для централизованного защищенного хранения данных. Программное обеспечение используется в составе программно-аппаратного комплекса на основании лицензионного договора от 14 декабря 2022 г. №СК-С.12-2218.

СХД Fplus предназначена для использования в составе информационных систем предприятий и государственных органов для работы виртуализации, СУБД, файловых хранилищ и хранилищ резервных копий.

«Это высокопроизводительная отечественная СХД, отвечающая современным требованиям ИТ-отрасли. Запись в реестре Минцифры ПАК Fplus подтверждает, что продукт является законченным, целостным ИТ-решением, где совокупность аппаратного и программного обеспечения исключает возможность несовместимости компонентов с управляющей операционной системой Baum Storage In», — сказал главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

Реестр ПАК отечественного производства был создан в рамках Единого реестра российского ПО для ЭВМ и БД Минцифры. Для внесения в реестр продукты российских разработчиков проходят комплексную оценку по использованию отечественных технологий одновременно в области оборудования и программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский банк интегрировал нейросеть GPT в интернет-банк и мобильное приложение

Apple остановила работу своего российского сайта

Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему

Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом

Российские министерства повально тестируют смартфоны на ОС «Аврора»

Владелец компании заменил всех работников ИИ-ботом: «Он в 100 раз умнее и в 100 раз дешевле»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще