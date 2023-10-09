«Первый бит» запустил решение для обеспечения финансовой безопасности исполнителей гособоронзаказов

ИТ-интегратор «Первый бит» выпустил программу для автоматизации работы по гособоронзаказам — систему «Бит.ГОЗ», которая позволяет не только собирать требуемую законодательством отчетность, но и управлять финансовой ситуацией на предприятии.

«Бит.ГОЗ» является агрегатором данных из различных источников учета, например, систем на базе «1С» или Excel, и нацелен на соблюдение условий раздельного учета и формирование расчетно-калькуляционных материалов. Программа умеет импортировать данные из учетных систем по локально настроенным механизмам, хранить эти данные, обрабатывать и представлять в виде плановых и отчетных форм.

При помощи «Бит.ГОЗ» можно проектировать стоимость госконтрактов, регистрировать плановые и фактические показатели заключенных контрактов, предоставлять полный комплект промежуточных и отчетных форм калькуляции затрат.

В базовой комплектации «Бит.ГОЗ» уже предусмотрен типовой обмен данными семейства «1С:ERP», но в ближайшие полгода появятся версии для конфигураций «1С:Управление производственным предприятием», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:Управление нашей фирмой».

Решение создано на платформе «1С:Предприятие 8.3z», сертифицированной в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации №РОСС RU.0001.01БИ00. Благодаря этому оно полностью обеспечивает работу со сведениями, представляющими государственную тайну.

«Работать с госконтрактами с каждым годом становится сложнее: их объемы растут, а квалифицированных кадров очень мало. В таких условиях автоматизация – это большая помощь для специалистов планово-экономического отдела, экономистов, сотрудников финансовых служб. Предприятия нуждаются в таких продуктах. Поэтому мы с командой создали и будем активно развивать решение «Бит.ГОЗ». Аналогов нашему комплексному программному продукту на рынке нет. Есть лишь несколько доработок для программ «1С», которые частично закрывают аналогичные потребности», — отметила Светлана Тихонова, руководитель офиса-разработчика, «Первый бит.Санкт-Петербург» (Ломоносовская).

До конца 2023 г. в «Бит.ГОЗ» появятся функции контроля за обеспеченностью и сроками, а также возможность применения метода сравнимой цены. В планах на следующий год: контроль закупочных цен и наполняемости, партионный учет продукции, инструменты планирования рабочего времени.