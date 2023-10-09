Начала работу новый сервис ИИ для диагностики новообразований мозга на МРТ

Искусственный интеллект (ИИ) научился находить на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга внутричерепные новообразования. Теперь нейросети в столичном эксперименте по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение работают уже по 27 клиническим направлениям. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В эксперименте по внедрению компьютерного зрения в систему московского здравоохранения заработал сервис искусственного интеллекта по новому направлению. Нейросети теперь помогают врачам находить внутричерепные новообразования при проведении МРТ-исследований головного мозга. Таким образом, московские рентгенологи могут использовать более 50 алгоритмов по 27 направлениям. Важно, что новый сервис создан российской компанией. Отечественные разработчики активно вовлекаются в наш эксперимент и, соответственно, предлагают для рынка все больше качественных решений. Только за этот год к нам присоединились девять компаний-производителей, семь из которых – российские», – сказала Анастасия Ракова.

Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время диагностики. Всего с помощью нейросетей медики проанализировали более 10,5 млн изображений.

«Своевременная диагностика очень важна. Магнитно-резонансная томография является основным способом выявления новообразований в головном мозге. Создание сервисов искусственного интеллекта в этом направлении – одна из сложных задач, имеющая множество ограничений, поэтому здесь сегодня не так много разработок. Тем ценнее, что теперь врачи, специализирующиеся на работе с МРТ-исследованиями, тоже имеют возможность пользоваться нейросетями при диагностике такой серьезной патологии», – отметил Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Алгоритмы размечают области возможных образований опухолевого характера цветовыми подсказками на томограмме. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение реализован комплексом социального развития мэрии Москвы совместно с Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.