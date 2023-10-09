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«ДАКОМ М» объявляет о запуске специального предложения - SpaceVM Essential Plus Kit

Разработчик экосистемы виртуализации Space ООО «ДАКОМ М» представляет специальное предложение - SpaceVM Essential Plus Kit, позволяющее развернуть современную платформу виртуализации при небольших первоначальных инвестициях.

Пакет SpaceVM Essential Plus Kit включает в себя лицензии облачной платформы SpaceVM на три физических сервера и сертификат базовой сервисной поддержки на один год. В течение заданного периода поддержки пользователю будут доступны все обновления ПО SpaceVM. Лицензии являются бессрочными и не стекируются с другими лицензиями SpaceVM.

Со SpaceVM Essential Plus Kit любая организация может использовать весь доступный функционал платформы виртуализации класса Enterprise, снизить затраты на оборудование, упростить управление и повысить эффективность работы ИТ- инфраструктуры в целом.

По мере своего развития и роста потребностей компании могут приобрести пакет для апгрейда, позволяющий увеличить количество хостов в кластере. Как результат — постоянно доступная, более экономичная и устойчивая ИТ-среда, помогающая реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса.

Облачная платформа SpaceVM входит в единый реестр российского ПО Минцифры России. Она позволяет развернуть полноценное частное облако в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов, дает возможность перенести в облако веб-сайты, порталы и бизнес-приложения, а также обеспечивает работу телекоммуникационных сервисов, виртуальных маршрутизаторов, межсетевых экранов, почтовых и прокси-серверов.

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ООО «ДАКОМ М» - российский разработчик программного обеспечения и R&D-центр, ведущий прикладные исследования и разработку инновационных решений на основе облачных технологий. Среди ведущих разработок компании – экосистема виртуализации Space, предназначенная для построения облачной инфраструктуры коммерческих и корпоративных предприятий различных масштабов.

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