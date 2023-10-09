Более 646 тыс. автомобилей подключено к «ЭРА-ГЛОНАСС» с начала 2023 года

За первые девять месяцев 2023 г. свыше 646 тыс. транспортных средств подключились к «ЭРА-ГЛОНАСС». Рост регистрации автомобилей в госинформсистеме составил 12,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. На сегодняшний день кнопками SOS оснащена каждая пятая машина в России - более 9.8 млн транспортных средств. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

За время работы «ЭРА-ГЛОНАСС» свыше 316 тыс. аварийных сообщений от автомобилистов было передано в экстренные службы. При этом более 75% из них — это вызовы в автоматическом режиме. При тяжелых ДТП умное устройство за считанные секунды передает координаты и необходимую информацию о машине даже в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей. За счет интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми «Системами-112» в регионах с обеспечивается соблюдение правила «золотого часа» медицины катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможность спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах.

В 2023 г. наибольшее число вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС», потребовавших реагирования экстренных служб, пришлось на январь — 6,4 тыс. вызовов. В среднем в 2023 г. число аварийных сообщений в месяц превысило 5,4 тыс., что на 11% больше уровня 2022 г.

«Позитивная динамика увеличения автопарка подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей повышает безопасность миллионов участников дорожного движения, защищенность водителей и пассажиров при тяжелых ДТП и самых различных происшествиях на дорогах. Статистика также подтверждает факт того, что производители микроэлектроники импортозаместили и справились с дефицитом компонентов, обеспечивают растущий спрос на устройства вызова экстренных оперативных служб со стороны автопрома и импортеров, - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. - С 1 октября прошлого года в рамках параллельного импорта к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 130 тыс. ввезенных в Россию, из которых 30 тыс. только за минувший сентябрь. Оснащение автомобилей кнопками SOS на конвейерах и при ввозе в страну сохраняет такой современный стандарт безопасности транспортных средств, как «ЭРА-ГЛОНАСС». Ежегодно система помогает спасти тысячи человеческих жизней, ее масштабирование будет повышать этот показатель эффективности ежегодно».

Устройства вызова экстренных оперативных служб является неотъемлемой частью всех новых транспортных средств с 2017 г. Кнопки SOS устанавливаются также на импортируемые машины. Помимо аварийного оповещения владельцам автомобилей, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС», доступны дополнительные сервисы «Помощь на дороге» (техподдержка в пути и эвакуация машины), вызов вневедомственной охраны Росгвардии во всех регионах страны.