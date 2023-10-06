X5 открывает данные с помощью Data Bridge

X5 Group, продуктовая розничная компания, расширяет возможности цифровой платформы для поставщиков Dialog.X5 и внедряет систему быстрого и удобного получения данных. X5 DataBridge позволит партнеру на собственных ИТ-ресурсах не только оперативно формировать все необходимые отчеты на основе аналитики Х5, но и совмещать это с данными других ритейлеров или data-платформ. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Для работы с X5 DataBridge поставщику не требуется собственная разработка. Достаточно установить приложение на свой компьютер и напрямую получать аналитические отчеты. Программное обеспечение работает в фоновом режиме, отчеты скачиваются и обновляются автоматически. Поставщику передается установочный файл и инструкция для установки и настройки приложения. Авторизация осуществляется по логину и паролю пользователя предоставленному при регистрации через личный кабинет dialog.x5.ru. Программное обеспечение позволяет выбрать место хранения данных, информация сохраняется в виде файлов, либо пишется в базу данных пользователя.

На текущем этапе развития продукта пользователю доступны отчеты согласно выбранному модулю продукта Dialog.X5/Logistics или Dialog.X5/Insights. Х5 планирует дальнейшее наращивание функций X5 DataBridge. Удобный и интуитивно-понятный интерфейс позволяет смотреть за статусом работы, потоками данных и получать мгновенный доступ ко всему объему информации. Доступные отчеты содержат полный спектр данных, необходимых для анализа: продажи и тренды категории покупательского поведения, полноту и время поставки, потребности в товарах у торговых сетей, наличие товара в торговых точках, изменения ассортиментных матриц.

«На рынке больших данных существует множество вариантов и каналов потребления аналитики и все больше компаний, которые применяют data-driven подход в своей операционной деятельности. Для сотен своих постащиков и партнеров, которые активно используют данные, X5 Group разработала удобный и быстрый инструмент X5 DataBridge. По сути, это приложение, которое устанавливается на локальный компьютер или на сервер партнера, который получает автоматическую интеграцию «из коробки» с ключевыми аналитическими сервисами от X5, в первую очередь – с Insights и Logistics, флагманскими продуктами компании. Одной из "киллер-фич" X5 DataBridge является возможность быстрого подключения к инструменту других провайдеров данных, что фактически означает для них возможность начать монетизировать свои объемы информации с минимальными затратами. А для поставщиков - иметь развернутое представление о бизнесе на основе аналитики. Предлагая партнерам новый инструмент, X5 рассчитывает на развитие рынка данных для ритейла, а значит и на последующий рост аналитической зрелости, большей вовлеченности в осознанное использование bigdata», - сказал Дмитрий Прусов, директор по монетизации данных X5 Group.

Платформа Dialog X5 и X5 DataBridge являются собственной разработкой Х5, система строится на единой системе аутентификации, архитектуре данных и интеграционной модели. Сегодня к цифровой платформе Dialog подключено более 300 поставщиков, а в рамках пилота X5 Data Bridge тестировало 10 партнеров. Все сервисы платформы отвечают требованиям информационной безопасности и условиям хранения данных.

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X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и «жесткими» дискаунтерами «Чижик». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося». На 30 июня 2023 г. под управлением компании находились 22682 магазина Сеть включает в себя 20248 магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток», 809 «жестких» дискаунтеров «Чижик» и 596 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением компании также находятся 59 распределительных центров и 4604 собственных грузовых автомобилей на территории России. На сегодняшний день в компании работают более 358 тыс. сотрудников.